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Чиновник в Одеській області відбирав гроші у солдатів. Йому обрали запобіжний захід

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Одеська область, Понеділок 10 квітня 2023 10:56
Чиновник в Одеській області відбирав гроші у солдатів. Йому обрали запобіжний захід Фото: суд обрав запобіжний захід посадовцю, який відбирав у солдатів надбавки (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Суд обрав запобіжний захід посадовцю військової частини в Одеській області, який відбирав в українських солдатів бойові доплати. Його відправили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"За клопотанням ДБР Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу

У квітні 2023 року ДБР повідомило чоловіку про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

У разі відмови він погрожував "проблемами з проходженням служби" та навіть фізичною розправою.

Правоохоронці задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці закінчили розслідування справи про побиття молодшим лейтенантом солдата-строковика у Житомирській області.

Також ми писали, що ДБР знайшло черговий підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для українських військових.

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