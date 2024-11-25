Чинний шаховий чемпіон світу переможно розпочав захист титулу

Претендент грав білими фігурами та заволодів ініціативою у дебюті. Однак, згодом припустився кількох помилок і дозволив 17-му чемпіону світу вирівняти становище.

Ліжень поступово прибрав контроль над ситуацією до власних рук. Зрештою, він зумів дотиснути Гукеша та повів у зустрічі (1:0). На перемогу китаєць витратив усього 42 ходи.

Регламент поєдинку розрахований на 14 партій та, в разі потреби, тай-брейк. Наступна партія відбудеться 26 листопада. Матч за світову шахову корону цьогоріч приймає Сингапур, а за титул уперше в історії змагаються два представники Азії.

Хто такий Дін Ліжень

Уродженець Веньчжоу, грати в шахи розпочав у 4 роки. Згодом віддав перевагу класичній "гри королей" перед китайською настолкою сянці. У 16 років став наймолодшим переможцем в історії шахових змагань Піднебесної.

Титул гросмейстера отримав у 2009 році. Триразовий чемпіон Китаю (2009, 2011, 2012), У складі національної команди двічі тріумфував на Шахових олімпіадах (2014, 2018). У квітні 2023-го переграв росіянина Непомнящого (9,5:8,5) в матчі за звання чемпіона світу.

Провалив більшу частину змагань цьогоріч, зокрема проґавивши мат за два ходи від 16-го чемпіону світу Карлсена, а потім зізнався в депресії. Закінчив юридичний факультет Пекінського університету.