Чинні військові зможуть працювати у Мінветеранів: Зеленський підписав указ

Що передувало

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для РБК-Україна колишній в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, як українцям ставитися до ветеранів та захисників.

За його словами, у побутовому спілкуванні найголовніше - не цуратися ветеранів. Чиновник зазначив, що у таких випадках він підходить до людини і запитує, чи все у неї добре.

Також колишній в.о. міністра порадив дякувати захисникам, оскільки так вони бачать, що не дарма борються за незалежність країни.

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