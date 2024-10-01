RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Действующие военные смогут работать в Минветеранов: Зеленский подписал указ

Иллюстративное фото: украинские военные будут работать в Минветеранов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Действующие украинские военнослужащие смогут занимать отдельные вакантные должности в Министерстве по делам ветераном. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в правительстве, военные будут работать в Минветеранов с оставлением на военной службе и без исключения из списков личного состава. 

"Ничего для ветеранов без ветеранов! Теперь украинские ветераны и ветеранки, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", - рассказала министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Что предшествовало

Напомним, ранее в интервью для РБК-Украина бывший и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, как украинцам относиться к ветеранам и защитникам.

По его словам, в бытовом общении самое главное - не сторониться ветеранов. Чиновник отметил, что в таких случаях он подходит к человеку и спрашивает, все ли у него хорошо.

Также бывший и.о. министра посоветовал благодарить защитников, поскольку так они видят, что не зря борются за независимость страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМинистерство по делам ветерановВойна в Украине