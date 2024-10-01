Действующие военные смогут работать в Минветеранов: Зеленский подписал указ

Что предшествовало

Напомним, ранее в интервью для РБК-Украина бывший и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, как украинцам относиться к ветеранам и защитникам.

По его словам, в бытовом общении самое главное - не сторониться ветеранов. Чиновник отметил, что в таких случаях он подходит к человеку и спрашивает, все ли у него хорошо.

Также бывший и.о. министра посоветовал благодарить защитников, поскольку так они видят, что не зря борются за независимость страны.

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