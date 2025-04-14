Чинні стандарти якості газу шкодять українському видобутку під час війни, - експерт

"Видобувні компанії за останні роки інвестували мільйони доларів для того, щоб забезпечити газ належної якості, високої якості, але потім росіяни вдарили по цих об'єктах, і в нас виникла ситуація, що ці об'єкти, вони зруйновані, і компанії не можуть забезпечувати всю якість, яка передбачена чинним законодавством. І за це вони вимушені будуть платити штрафи", – пояснив Петренко.

У зв’язку з цим Асоціація звернулася до Міністерства енергетики України та НКРЕКП із закликом переглянути вимоги до якості газу на період відновлення.

"З цього аспекту ми вже звернулися до Міністерства енергетики України та нашої Нацкомісії НКРЕКП, щоб все ж таки врегулювати це питання, тому що в поточних умовах наказувати компанії, які інвестували мільйони доларів, звичайно, є несправедливим", – сказав Петренко.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики та клімату, народний депутат VIII скликання Олексій Рябчин заявив, що під час війни необхідно адаптувати регулювання енергетичного ринку, зокрема вимоги до якості газу.