Действующие стандарты качества газа вредят украинской добыче во время войны, - эксперт

"Добывающие компании за последние годы инвестировали миллионы долларов для того, чтобы обеспечить газ надлежащего качества, высокого качества, но потом россияне ударили по этим объектам, и у нас возникла ситуация, что эти объекты, они разрушены, и компании не могут обеспечивать все качество, которое предусмотрено действующим законодательством. И за это они вынуждены будут платить штрафы", - пояснил Петренко.

В связи с этим Ассоциация обратилась в Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ с призывом пересмотреть требования к качеству газа на период восстановления.

"По этому аспекту мы уже обратились в Министерство энергетики Украины и нашу Нацкомиссию НКРЭКУ, чтобы все же урегулировать этот вопрос, потому что в текущих условиях наказывать компании, которые инвестировали миллионы долларов, конечно, является несправедливым", - сказал Петренко.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики и климата, народный депутат VIII созыва Алексей Рябчин заявил, что во время войны необходимо адаптировать регулирование энергетического рынка, в частности требования к качеству газа.