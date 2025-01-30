Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт, - Тинний

Чинні прайс-кепи (граничні ціни на електроенергію) обмежують можливості для розвитку енергоринку України та перешкоджають імпорту.
Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.
"А навіщо взагалі існують прайскепи? Їх вводять, щоб не було спотворення чи маніпуляції на ринку, математичних похибок при торгівлі, та щоб споживачі були захищені від змов на ринку", - пояснив він.
Водночас Тинний нагадав, що частка державних компаній на енергоринку складає 60%. Держава також повністю контролює експорт та імпорт електроенергії, міждержавні перетини, мережі високої напруги, половину обленерго та має власного трейдера.
За словами Тинного, нинішні цінові обмеження гальмують можливості для імпорту електроенергії в умовах, коли ринкова ціна у сусідніх країнах вища за встановлені прайс-кепи в Україні.
"Ми стали енергодефіцитною країною і нам треба імпортувати електроенергію. Час від часу ринкова ціна у сусідів вища за наші обмеження. І бізнес був би радий, щоб його не відключали від електроенергії придбати цю електроенергію дорожче, але не може", – підсумував він.
Нагадаємо, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати також заявив, що діючі регуляторні обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають ефективному імпорту електроенергії.
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