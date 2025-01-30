Действующие прайс-кэпы мешают энергорынку развиваться и блокируют импорт, - Тынный

Действующие прайс-кэпы (предельные цены на электроэнергию) ограничивают возможности для развития энергорынка Украины и препятствуют импорту.
Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор в ВИЭ Игорь Тынный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.
"А зачем вообще существуют прайскепы? Их вводят, чтобы не было искажения или манипуляции на рынке, математических погрешностей при торговле, и чтобы потребители были защищены от заговоров на рынке", - пояснил он.
В то же время Тынный напомнил, что доля государственных компаний на энергорынке составляет 60%. Государство также полностью контролирует экспорт и импорт электроэнергии, межгосударственные сечения, сети высокого напряжения, половину облэнерго и имеет собственного трейдера.
По словам Тынного, нынешние ценовые ограничения тормозят возможности для импорта электроэнергии в условиях, когда рыночная цена в соседних странах выше установленных прайс-кепов в Украине.
"Мы стали энергодефицитной страной и нам надо импортировать электроэнергию. Время от времени рыночная цена у соседей выше наших ограничений. И бизнес был бы рад, чтобы его не отключали от электроэнергии приобрести эту электроэнергию дороже, но не может", - подытожил он.
Напомним, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты также заявил, что действующие регуляторные ограничения на рынке электроэнергии Украины препятствуют эффективному импорту электроэнергии.
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