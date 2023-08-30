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Чинні прайс-кепи не сприяють імпорту електроенергії у дефіцитні години, - "Укренерго"

Середа 30 серпня 2023 17:04
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Чинні прайс-кепи не сприяють імпорту електроенергії у дефіцитні години, - "Укренерго" Фото: чинні прайс-кепи не сприяють імпорту електроенергії у дефіцитні години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Ціни на електроенергію в Україні мають дозволяти вільний імпорт електроенергії, оскільки він важливий для балансування енергосистеми. Водночас чинні прайс-кепи на ринку не сприяють імпорту у години, коли він потрібен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НЕК "Укренерго" у відповідь на запит ExPro.

"НЕК "Укренерго" вважає, що ціни в Україні мають дозволяти вільний імпорт електроенергії. Він важливий для балансування енергосистеми. Чинні на сьогодні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен, і навпаки, стимулюють імпорт тоді, коли потреби в ньому немає", - вказують в компанії.

Як зазначають в операторі системи передачі, останнім часом у вечірні пікові години Україна імпортує електроенергію в основному зі Словаччини та Польщі, і, зазвичай, ціна на цей період доби у сусідніх країнах вища за українські прайс-кепи.

"Якщо брати робочі дні минулого тижня (21-25 серпня), то ціна на РДН у Словаччині була в середньому на 25% вище української. Однак буває й інакше - позаминулого тижня (14-18 серпня), в пікові години ціна була нижча, ніж в Україні. Повертаючись до минулого тижня (21-25 серпня), ціна на електроенергію на РДН у Польщі була ще вищою, ніж у Словаччині. Саме тому, в цей період в українській енергосистемі не було достатніх обсягів імпорту електроенергії для балансування енергосистеми", - пояснюють в "Укренерго".

Нагадаємо, 28 серпня "Укренерго" знову довелося запитувати аварійну допомогу з Європи через новий рекорд енергоспоживання.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

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Електроенергія Укренерго
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