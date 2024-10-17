САП оголосила підозру нардепці від "Слуги народу"

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про нардепа від "Слуги Народу" Кормишкіну Ірину Валеріївну.

НАБУ повідомило, що у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи на суму понад 20 млн гривень. За них згодом було придбано будинок в Одеській області, в якому Кормишкіна наразі проживає.

Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн гривень, які підозрювана використала на інші цілі.

"Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн гривень", - зауважили в НАБУ.