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САП объявила подозрение нардепу от "Слуги народа"

Фото: нардеп Кормышкина Ирина Валерьевна (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Действующая нардеп подозревается в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен. При том, что ее официальный доход за этот период и сбережения составляли менее 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ, САП и источники.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги Народа" Кормышкиной Ирине Валерьевне.

НАБУ сообщило, что в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн гривен. За них впоследствии был приобретен дом в Одесской области, в котором Кормышкина сейчас проживает. 

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн гривен, которые подозреваемая использовала на другие цели.

"Таким образом нардеп незаконно обогатилась на сумму более 20 млн гривен", - отметили в НАБУ.

Отметим, что в ноябре 2022 года ВАКС заставил Офис генерального прокурора начать расследование против Ирины Кормышкиной, которой подарили 20 млн. гривен и часы за 310 тысяч гривен.

Кроме того, еще в 2021 году народная депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина, которая в то время еще была Аллахвердиева, пришла в Верховную Раду с новой дорогой сумочкой известного бренда, цена которой превышает 70 тысяч гривен.

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Слуга народа