Чим загрозлива ситуація з народжуваністю в Україні: оцінка експерта

Населення України за останні 30 років суттєво скоротилося, зокрема через природне зменшення та міграційні процеси, відзначають демографи. Якщо на початку 1993 року в Україні проживало 52,2 млн осіб, то до 2022 року кількість зменшилася на 10 мільйонів.

У 1991-му рівень смертності перевищив народжуваність, однак чисельність ще утримувалася за рахунок міграції, коли багато людей поверталися на батьківщину після розпаду СРСР. Війна, що почалася у 2014 році, лише посилила негативні демографічні тенденції, а з 2022 року ситуація значно загострилася.

Чому в Україні виникли проблеми з народжуваністю

Олександр Гладун зазначає, що для збереження чисельності населення на стабільному рівні на кожну сотню жінок має припадати близько 220 дітей. Однак до початку війни цей показник становив лише 116, а нині, за припущеннями, може бути ще нижчим.

Основною причиною низької народжуваності експерт називає економічні труднощі – низьку заробітну плату та нестачу житла. Часовий ресурс також має значення, адже жінки побоюються, що через активну зайнятість у суспільній сфері їм бракуватиме часу на виховання дітей. Важливим фактором підтримки народжуваності є також соціальні виплати. Наприклад, у Польщі держава надає фінансову підтримку до досягнення дитиною 18 років.

Як можна вирішити проблеми з народжуваністю

Експерт вважає, що за умови створення належних умов для жінок і родин Україна може досягти рівня у 180 дітей на 100 жінок, що є реалістичною метою. У комплексі заходів – розвиток соціальної інфраструктури, розширення мережі дитячих садків і ясел, запровадження гнучкого робочого графіка для матерів.

Фахівець наголошує, що збереження та підтримка інституту родини має стати державним пріоритетом, оскільки саме від цього залежить майбутнє України та її демографічні перспективи.