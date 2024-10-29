Чем угрожает ситуация с рождаемостью в Украине: оценка эксперта

В Украине продолжаются дискуссии о поддержке рождаемости, которая уже длительное время недостаточно для стабильного демографического роста. В условиях войны проблема только обостряется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Население Украины за последние 30 лет существенно сократилось, в частности из-за естественной убыли и миграционных процессов, отмечают демографы. Если в начале 1993 года в Украине проживало 52,2 млн. человек, то к 2022 году количество уменьшилось на 10 миллионов.

В 1991-м уровень смертности превысил рождаемость, однако численность еще удерживалась за счет миграции, когда многие возвращались на родину после распада СССР. Начавшаяся в 2014 году война лишь усугубила негативные демографические тенденции, а с 2022 года ситуация значительно обострилась.

Почему в Украине возникли проблемы с рождаемостью

Александр Гладун отмечает, что для сохранения численности населения на стабильном уровне на каждую сотню женщин должно приходиться около 220 детей. Однако к началу войны этот показатель составлял всего 116, а ныне, по предположениям, может быть еще ниже.

Основной причиной низкой рождаемости эксперт называет экономические трудности – низкую заработную плату и нехватку жилья. Временный ресурс также имеет значение, ведь женщины опасаются, что из-за активной занятости в общественной сфере им не хватит времени на воспитание детей. Важным фактором поддержания рождаемости также социальные выплаты. К примеру, в Польше государство оказывает финансовую поддержку до достижения ребенком 18 лет.

Как можно решить проблемы с рождаемостью

Эксперт считает, что при создании надлежащих условий для женщин и семей Украина может достичь уровня у 180 детей на 100 женщин, что является реалистичной целью. В комплексе мероприятий – развитие социальной инфраструктуры, расширение сети детских садов и яслей, введение гибкого рабочего графика для матерей.

Специалист отмечает, что сохранение и поддержка института семьи должно стать государственным приоритетом, поскольку именно от этого зависит будущее Украины и ее демографические перспективы.