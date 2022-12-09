ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чим важливий Бердянськ і як може початися його звільнення: відповідь експерта

Новость на русском →
Бердянськ, П'ятниця 09 грудня 2022 18:13
Чим важливий Бердянськ і як може початися його звільнення: відповідь експерта Фото: визволення Бердянська прискорить деокупацію півдня України (GettyImage)
Автор: Марія Кучерявець

Окупований Бердянськ (Запорізька область) є важливим логістичним вузлом, тому його визволення прискорить деокупацію українського півдня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чим Бердянськ важливий для росіян

За словами Коваленка, окупаційні війська з самого початку використовували Бердянськ як морську перевалочну базу. Зокрема, туди вони направляли великі десантні кораблі з технікою, яку потім перекидали для бойових дій на Маріупольському та інших напрямках.

Окрім цього, Бердянськ - це ще й логістичний вузол, оскільки там є аеродром, залізниця та сходяться автомобільні шляхи.

"Ці логістичні артерії для сполучення між Мелітополем та Маріуполем важливі саме для забезпечення південної частини тимчасово окупованої Запорізької області", - зазначив експерт.

Як визволення Бердянська допоможе вибити росіян з півдня

На сьогодні Бердянськ є одним з найбільших міст, яке під час умовного контрнаступу Збройних сил України можна звільнити швидше, ніж Мелітополь. А якщо це станеться, то ЗСУ не лише матимуть вихід в Азовське море, що дуже важливо, але ще й розріжуть логістику супротивника на півдні в цілому, а також між півднем та сходом.

На думку Коваленка, саме з Бердянська можна буде чинити вогневий вплив на Кримський міст.

З якого напрямку чекати контрнаступу на Бердянськ

Експерт вважає, що українські сили можуть наступати на Бердянськ з боку нині окупованих Токмак або Пологів.

"У тому й річ, що на Бердянськ відкрито кілька шляхів. Тому, умовно кажучи, якщо почнеться український контрнаступ і ми, наприклад, звільнимо Василівку, то з неї зможемо йти або на Токмак, або на Мелітополь, або в напрямку Енергодару". Обирай, що хочеш", - наголосив Коваленко.

Якщо буде обрано напрям Токмака, то з нього відкривається прямий шлях на Бердянськ, в принципі, як і з Пологів.

"Все може статися, якщо оборону окупанти не зможуть тримати, а цього вони фактично не зможуть найближчим часом робити. Тому що виснажуються, а їхнє матеріально-технічне забезпечення саме на півдні з кожним днем стає все більш і більш проблематичним", - додав експерт. .

Зазначимо, третю добу поспіль у Бердянську лунають вибухи. Імовірно, під ударами знаходиться аеродром, на якому базуються російські окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці