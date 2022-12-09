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Чем важен Бердянск и как может начаться его освобождение: ответ эксперта

Новина українською →
Бердянск, Пятница 09 декабря 2022 18:13
Чем важен Бердянск и как может начаться его освобождение: ответ эксперта Фото: освобождение Бердянска ускорит деоккупацию юга Украины (GettyImage)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупированный Бердянск (Запорожская область) является важным логистическим узлом, поэтому его освобождение ускорит деоккупацию украинского юга.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Чем Бердянск важен для россиян

По словам Коваленко, оккупационные войска с самого начала использовали Бердянск как морскую перевалочную базу. В частности, туда они направляли большие десантные корабли с техникой, которую затем перебрасывали для боевых действий на Мариупольском и других направлениях.

Кроме этого, Бердянск - это еще и логистический узел, поскольку там есть аэродром, железная дорога и сходятся автомобильные пути.

"Эти логистические артерии для сообщения между Мелитополем и Мариуполем важны именно для обеспечения южной части временно оккупированной Запорожской области", - отметил эксперт.

Как освобождение Бердянска поможет выбить россиян с юга

На сегодня Бердянск является одним из самых крупных городов, который во время условного контрнаступления Вооруженных сил Украины можно освободить быстрее, чем Мелитополь. А если это произойдет, то ВСУ не только будут иметь выход в Азовское море, что очень важно, но еще и разрежут логистику противника на юге в целом, а также между югом и востоком.

По мнению Коваленко, именно с Бердянска можно будет оказывать огневое влияние на Крымский мост.

С какого направления ждать контрнаступления на Бердянск

Эксперт полагает, что украинские силы могут наступать на Бердянск со стороны оккупированных Токмака или Пологов.

"В том-то и дело, что на Бердянск открыто несколько путей. Поэтому, условно говоря, если начнется украинское контрнаступление и мы, например, освободим Васильевку, то с нее сможем идти либо на Токмак, либо на Мелитополь, либо в направлении Энергодара. Выбирай, что хочешь", - подчеркнул Коваленко.

Если будет выбрано направление Токмака, то из него открывается прямой путь на Бердянск, в принципе, как и из Пологов.

"Все может произойти, если оборону оккупанты не смогут держать, а этого они фактически не смогут в ближайшее время делать. Потому что истощаются, а их материально-техническое обеспечение именно на юге с каждым днем становится все более и более проблематичным", - добавил эксперт.

Отметим, третьи сутки подряд в Бердянске звучат взрывы. Предположительно, под ударам находится аэродром, на котором базируются российские оккупанты.

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