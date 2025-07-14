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Чим Україна відповість на масштабні атаки "Шахедами": Федоров дав відповідь

Понеділок 14 липня 2025 09:45
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Чим Україна відповість на масштабні атаки "Шахедами": Федоров дав відповідь Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Ірина Глухова

Україна має технологічну відповідь на масштабні атаки росіян "Шахедами" по українських містах.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дрони-перехоплювачі - це наразі найбільш ефективна відповідь. Можу сказати тільки те, що сказав президент - рішення знайдене, воно масштабується, це робить не одна компанія. І тут нам зрозуміло, що робити далі", - пояснив керівник Мінцифри.

Він додав, що компанії, які знайшли певні технічні рішення проти російських БПЛА, вже шукають рішення проти реактивних дронів та як працювати в хмарну погоду.

Нова технологія

Нагадаємо, що Україна вже має технічні рішення для виробництва дронів-перехоплювачів, які допомагають щодня збивати десятки ворожих цілей. Наразі розробники працюють над технологіями для боротьби з реактивними безпілотниками.

"Рішення щодо перехоплювачів дронів знайдені, і це не одна компанія. Але тут процес за масштабуванням, є перші контракти підписані і партнери допомагають з перехоплювачами", - заявив віцепрем’єр Михайло Федоров під час конференції з відновлення України в Римі.

За його словами, міжнародні партнери зосередили увагу саме на підтримці цих технологій, і зараз триває робота над масштабуванням виробництва.

Водночас президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". Українська "оборонка" може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.

Крім того, стало відомо, що у Києві запустять масштабний проєкт "Чисте небо". Він передбачає захист дронів типу Shahed за допомогою дронів-перехоплювачів.

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Михайло Федоров Війна в Україні Дрони
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