Чим прибрати іржу з машини: кілька простих порад

Вже на п’ятирічній машині можна побачити сліди корозії, яка зрештою з’їдає кузов і виводить авто з ладу. РБК-Україна Авто ділиться досвідом професіоналів, які використовують у роботі засоби для знищення іржі.

Всі автомобілі іржавіють – навіть преміальні, навіть найдосконаліші і найдорожчі. І певно тому на багатьох рекламних майданчиках часто з’являються повідомлення про чудодійні препарати, які нищать ту іржу якщо не за секунди, то за лічені хвилини. На жаль, не все так просто, хоча деякі успіхи у цьому плані автомобільна хімія справді має.

Що може "перетворювач іржі"

Насправді найбільш ефективний спосіб видалення корозії – механічний, за допомогою металевих щіток, шліфувальної шкірки та подібних засобів. Але і в цьому трудомісткому процесі наприкінці варто використовувати хімічні засоби. З іншого боку, деякі види корозії цілком реально знищити суто хімічним способом – препаратом, який традиційно називають перетворювач іржі. Проте в будь-якому випадку він – не універсальний засіб, і його застосування потребує дотримання певних умов.

Перетворювач іржі не головний

Треба розуміти, що хімічний засіб діє тільки на тонкий горішній шар іржі – він проникає лише на глибину порядку 70 – 150 мікрон. Тому перед його застосуванням необхідно ретельно видалити пухку іржу з поверхні деталі. Повторне нанесення часто не покращує ефект, оскільки перший шар утворює міцну плівку, яка перешкоджає проникненню свіжого препарату до глибших шарів іржі.

Отже, важливо спочатку максимально ретельно механічно очистити поверхню. Лише після цього можна застосовувати перетворювач, переконавшись, що залишкова корозія не перевищує глибину його впливу. Якщо іржа зберігається глибше, препарат лише законсервує її, а не повністю ліквідує. Це теж не найгірший варіант, але колись у майбутньому за певних умов спляча корозія може активуватись і продовжити свою руйнівну справу.

Як працює перетворювач іржі

Препарат змінює структуру корозійних утворень, перетворюючи оксиди заліза на стійкі сполуки. Які утворюють собою захисний шар на металі та запобігають подальшому руйнуванню.

Існує два основних види таких засобів:

На основі ортофосфорної кислоти – взаємодіє з оксидами заліза, утворюючи фосфат заліза.

На основі танінів – перетворює оксид заліза на таннат заліза, створюючи міцну захисну оболонку. Цей тип є більш екологічним і зручнішим у використанні.

Як застосовувати перетворювач іржі

Щоб досягти максимального ефекту, потрібно слідувати таким етапам:

Видалити пухку іржу з поверхні; Нанести засіб розпилювачем або пензлем, ретельно втираючи його. Витримати час, вказаний в інструкції (зазвичай від кількох годин до доби); При необхідності змити залишки препарату (коли цього вимагає інструкція, і зазвичай це стосується препаратів, що містять ортофосфорну кислоту); Дати металу повністю висохнути. Перевірити поверхню на предмет залишків корозії. У разі необхідності повторити обробку.

Як обрати ефективний перетворювач

У продажу можна знайти різні модифікатори корозії, і ефективність їхня може суттєво відрізнятися – в залежності від концентрації активних компонентів та їхнього типу.

Найбільш результативними зазвичай є препарати від відомих світових брендів, але їхня вартість передбачувано вища за вітчизняні аналоги. І при обробці великої площі це може бути вагомим фактором.

Найкращий спосіб обрати якісний засіб – протестувати декілька варіантів поряд на одній металевій деталі та оцінити, наскільки добре вони усувають корозію. Для цього слід після обробки злегка потерти поверхню шліфувальною шкіркою: якщо слідів іржі не залишилося, то засіб справді ефективний.

Коротко

Прибрати з машини можна будь-яку корозію. Це вам підтвердять професійні реставратори, які перетворюють на блискучі виставкові експонати автомобілі, знайдені після піввікового "відпочинку" в забутому гаражі чи після вісімдесятирічного перебування у землі на місцях колишніх боїв.

Питання тільки у часі і коштах, які готовий витратити на це власник. Тому для середньостатистичного автомобіліста найбільш доцільним буде не боротись з наявною іржею, а знищити її на початковому етапі, відразу, як тільки вона покаже свої перші вогнища на металі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".