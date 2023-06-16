Бойовий танк другого покоління виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann свого часу став відповіддю на появу у потенційного супротивника танків Т-62 і Т-64.

Очікується, що перші 110 одиниць будуть направлені нашим військовим вже в поточному році.

Фото: чим особливі для України Leopard 1A5, які хоче передати Німеччина (t.me/militarymediacenter)

Чим Leopard 1A5 особливий?

Озброєння

Основою озброєння є нарізна 105-мм гармата Royal Ordnance L7A3 з боєкомплектом 60 снарядів. Дальність стрільби становить до 3 тисяч метрів. Бронебійні снаряди DM23 та DM33 здатні пробити до 550 мм гомогенної броні.

Зокрема танк має додаткове озброєння - 7,62-мм спарений кулемет, та додатковий кулемет 7,62-мм - на башті.

Захист

Бронезахист не є сильною рисою танку. Він обладнаний гомогенною бронею 10-70 мм. Розробники гадали, що високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, у зв'язку з чим зосередились на ударній силі машини та її маневровості.

Технології

Після модернізації танк було обладнано системою керування вогню EMES 18, яка була створена на основі системи розробленої для Leopard 2. Також він має тепловізійний приціл, лазерний далекомір й балістичний обчислювач.

"Попри очевидну застарілість машини її наявність може посилити спроможності ЗСУ. Танк можна застосовувати, наприклад, для прикриття флангів, проведення розвідки боєм, знищення легкоброньованої техніки та особового складу ворога, таким чином вивільняючи сучасніші танки для більш важливих напрямків", - пише пресслужба.