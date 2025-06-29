З чим носити довгі шорти: топ-4 модні пари взуття на літо

Слінгбеки на підборах-"чарочці"

Туфлі на підборах-"чарочці" (kitten heels) - трендовий вибір, який ідеально поєднується з довгими шортами, створюючи баланс між жіночністю і стриманим стилем.

Чому це працює: довгі шорти часто мають прямий або вільний крій, що надає силуету масивності. Каблук-"чарочка" візуально подовжує ноги, надає легкості та витонченості. Особливо виграшно виглядає з шортами з деніму, льону або костюмної тканини.

З чим поєднувати: спробуйте тандем із базовою білою сорочкою, приталеним топом або жакетом. Взуття може бути білого, чорного або металевого відтінку - для контрасту з нейтральним низом.

Довгі шорти та туфлі на підборах Kitten Heel (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Взуття на платформі

Платформа - це не тільки про зручність, а й про візуальний акцент, що прекрасно доповнює довгі шорти. У 2025 році в моді об'ємна підошва, натуральні матеріали та ретро-формати, що ідеально поєднуються з трендом на 90-ті та 2000-ті.

Чому це працює: довгі шорти подовжують силует, а платформа ще більше підкреслює ноги, додаючи зросту. Це ідеальне рішення для повсякденних образів: стильно й ефектно.

З чим поєднувати: шкіряні або замшеві платформи чудово пасують до шортів із деніму та льону. Обирайте топи в стилі "бандо", сорочки або базові майки. Стилізація буде особливо ефектною з об'ємною сумкою або окулярами в масивній оправі.

Варіант із взуттям на платформі (фото: instagram.com/_livmadeline)

Балетки

Балетки тріумфально повернулися в моду ще у 2024, і влітку 2025 вони залишаються ключовим взуттєвим трендом. У поєднанні з довгими шортами вони створюють розслаблений, але витончений образ, натхненний паризьким стилем.

Чому це працює: балетки надають ніжності та легкості, врівноважуючи масивність або строгість довгих шортів.

З чим поєднувати: найкраще балетки поєднуються з костюмними або лляними шортами, тонкими футболками, майками, сорочками навипуск. Ідеально - з м'якими пастельними відтінками або бежевими кольорами.

Шорти з балетками на літо (фото: instagram.com/lindatol_)

В'єтнамки на підборах

В'єтнамки на підборах - один з найяскравіших трендів останніх сезонів. Це взуття поєднує легкість пляжного стилю з міською елегантністю, і чудово пасує до довгих шортів, створюючи контрастний, але збалансований образ.

Чому це працює: шорти мають стриманий, часто навіть чоловічий характер. В'єтнамки на підборах надають цьому образу жіночності й трендової легкості, не перевантажуючи його.

З чим поєднувати: носи їх із шортами з костюмної тканини або деніму, обирай лаконічний топ, сорочку або лляний жакет. Образ доповнять об'ємна сумка, мінімалістичні прикраси та окуляри з вузькою оправою.

В'єтнамки на підборах із довгими шортами (фото: instagram.com/dawn.tan)