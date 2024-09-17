Чим небезпечний сильний вітер для авто: вивчаємо основні ризики

Здавалося б, з чого б це автомобілістові боятись вітру, адже він не велосипедист і не байкер? Аж ні – для авто вітер теж несе чимало сюрпризів і відвертих ризиків. Поговоримо про те, як не потрапити в сумнівне товариство "унесених вітром".

На щастя, ми живемо в Україні, де не буває ураганів, які катають автомобілі мов м'ячики. І попри те, автомобілістові все одно можна чекати від вітру найсерйозніших неприємностей – аж до розлучення з улюбленим автомобілем.

Чим небезпечний вітер для машини

Якщо сидіти в теплому, затишному і з гарною шумоізоляцією салоні авто, вітер нам здається чужою проблемою. Але ця впевненість може виявитись оманливою, бо український вітер хоч і не небезпечний сам по собі, але шкідливий тим, що може кинути на машину щось важке – аж до повномасштабного білборда. А про дерева, які в деяких містах падають просто масово, годі й казати.

Але давайте класифікуємо небезпеки більш детально. Зважаючи на те, що вони залежать не тільки від сили вітру, а й від локації, де все відбувається. Отже, сильний вітер:

Може скинути на машину щось важке і небезпечне: лист шиферу, рекламний банер, дорожній знак чи інший об’єкт. Часто на машини падають старі дерева, яких зараз багато вздовж українських шляхів та у міських дворах. Власне, подвір’я багатоповерхівок є загрозою самі собою, бо на їхніх балконах завжди знайдеться мотлох, який вітер залюбки збере і розкидає навкруги;

Може скинути вантаж. Рухаючись заміською трасою, люди в автомобілі гірше сприймають небезпеку від вітру. А значить, піднятий у повітря з зустрічної вантажівки лист шиферу чи гіпсокартону буде подвійним сюрпризом;

Збільшує витрату пального. Рухатись вперед автомобілю заважає маса повітря, яке оточує його – на заміських швидкостях основну частину енергії машина витрачає саме на подолання опору повітря. При тому оточуюче повітря може стояти, а може у вигляді вітру рухатись у зустрічному напрямку. І навіть помірний зустрічний вітер, маючи швидкість 20 – 28 км/год (6 – 8 м/с), навантажує двигун рівно так само, як і збільшення швидкості на ці 20 км/год. Таким чином, коли в такий вітер ваш спідометр показує економічні 80 км/год, на ділі мотор споживає пальне як при 100 км/год.

Провокує ДТП. Потужний порив вітру може змістити машину, що рухається на швидкості, вбік на цілий метр. Коли в цей момент поряд буде рухатись інша машина, станеться аварія. Така несподіванка найбільш ймовірна для зон, де швидкісна траса виходить на відкриту місцевість: виїзд в долину річки, з лісу на відкрите поле, з-за гори. У зимову пору загроза ще більша, бо зчеплення шин з слизькою дорогою набагато гірше. У вітряну погоду краще не рухатись поряд з іншим транспортом, в першу чергу – поряд з мотоциклістами та високими машинами, які зносить вітром найчастіше.

Коротко

Отже, якщо ви все ще не розумієте до кінця загрози автомобілю з боку вітру, подивіться на сумні кадри мирно відпочиваючих на парковці автівок, безжально причавлених до асфальту товстими стовбурами старих тополь. Якщо у вас немає надійного полісу КАСКО, у сильний вітер краще триматись подалі від старих дерев, бігбордів і старих багатоповерхівок з захаращеними балконами. А зрозуміти, що небезпека реальна, можна за однією з ознак: коли вашу машину гойдає поривами вітру під час стоянки, значить, вітер виходить з категорії помірного (6 – 8 м/с) та міцного (14 – 17 м/с) і сягає статусу бурі (18 – 20 м/с).

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