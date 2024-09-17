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Чем опасен сильный ветер для авто: изучаем основные риски

Вторник 17 сентября 2024 19:00
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Чем опасен сильный ветер для авто: изучаем основные риски Фото: чем опасен сильный ветер для авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Казалось бы, с чего бы автомобилисту бояться ветра, ведь он не велосипедист и не байкер? Да нет – для авто ветер тоже несет немало сюрпризов и откровенных рисков. Поговорим о том, как не попасть в сомнительное общество "унесенных ветром".

О том, почему автомобилисту следует опасаться сильного ветра, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.

К счастью, мы живем в Украине, где не бывает ураганов, катающих автомобили как мячики. И несмотря на то, автомобилисту все равно можно ожидать от ветра самых серьезных неприятностей – вплоть до развода с любимым автомобилем.

Чем опасен ветер для машины

Если сидеть в теплом, уютном и с хорошей шумоизоляцией салоне авто, ветер нам кажется чужой проблемой. Но эта уверенность может оказаться обманчивой, потому что украинский ветер хоть и не опасен сам по себе, но вреден тем, что может бросить на машину что-то тяжелое – вплоть до полномасштабного билборда. А о деревьях, которые в некоторых городах падают просто массово, и говорить нечего.

Чем опасен сильный ветер для авто: изучаем основные риски

Но давайте классифицируем опасности более подробно. Учитывая, что они зависят не только от силы ветра, но и от локации, где все происходит. Итак, сильный ветер:

Может сбросить на машину что-нибудь тяжелое и опасное: письмо шифера, рекламный баннер, дорожный знак или другой объект. Часто на машины падают старые деревья, которых сейчас много по украинским дорогам и в городских дворах. Собственно, двор многоэтажек представляет собой угрозу сами собой, потому что на их балконах всегда найдется хлам, который ветер охотно соберет и разбросает вокруг;

Может сбросить груз . Двигаясь по загородной трассе, люди в автомобиле хуже воспринимают опасность от ветра. А значит, поднятое в воздух со встречного грузовика лист шифера или гипсокартона будет двойным сюрпризом;

Увеличивает расход топлива . Двигаться вперед автомобилю мешает масса окружающего его воздуха – на загородных скоростях основную часть энергии машина тратит именно на преодоление сопротивления воздуха. При этом окружающий воздух может стоять, а может в виде ветра двигаться по встречному направлению. И даже умеренный встречный ветер, имея скорость 20-28 км/ч (6-8 м/с), нагружает двигатель ровно так же, как и увеличение скорости на эти 20 км/ч. Таким образом, когда в такой ветер ваш спидометр показывает экономичные 80 км/ч, на деле мотор потребляет горючее как при 100 км/ч.

Провоцирует ДТП . Мощный порыв ветра может сместить двигающуюся на скорости машину в сторону на целый метр. Когда в этот момент рядом будет двигаться другая машина, произойдет авария. Такая неожиданность наиболее вероятна для зон, где скоростная трасса выходит на открытую местность: выезд в долину реки, из леса на открытое поле, из-за горы. В зимнюю пору угроза еще больше, потому что сцепление шин со скользкой дорогой гораздо хуже. В ветреную погоду лучше не двигаться рядом с другим транспортом, в первую очередь рядом с мотоциклистами и высокими машинами, которые сносит ветром чаще всего.

Чем опасен сильный ветер для авто: изучаем основные риски

Кратко

Итак, если вы все еще не понимаете до конца угрозы автомобилю со стороны ветра, посмотрите на печальные кадры мирно отдыхающих на парковке автомобилей, безжалостно придавленных к асфальту толстыми стволами старых тополей. Если у вас нет надежного полиса КАСКО, в сильный ветер лучше держаться подальше от старых деревьев, бигбордов и старых многоэтажек с загроможденными балконами. А понять, что опасность реальна, можно по одному из признаков: когда вашу машину качает порывами ветра во время стоянки, значит, ветер выходит из категории умеренного (6 – 8 м/с) и крепкого (14 – 17 м/с) и достигает статуса бури (18 – 20 м/с).

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как дождь может помешать автомобилю.

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