Чем опасен сильный ветер для авто: изучаем основные риски

Казалось бы, с чего бы автомобилисту бояться ветра, ведь он не велосипедист и не байкер? Да нет – для авто ветер тоже несет немало сюрпризов и откровенных рисков. Поговорим о том, как не попасть в сомнительное общество "унесенных ветром".

К счастью, мы живем в Украине, где не бывает ураганов, катающих автомобили как мячики. И несмотря на то, автомобилисту все равно можно ожидать от ветра самых серьезных неприятностей – вплоть до развода с любимым автомобилем.

Чем опасен ветер для машины

Если сидеть в теплом, уютном и с хорошей шумоизоляцией салоне авто, ветер нам кажется чужой проблемой. Но эта уверенность может оказаться обманчивой, потому что украинский ветер хоть и не опасен сам по себе, но вреден тем, что может бросить на машину что-то тяжелое – вплоть до полномасштабного билборда. А о деревьях, которые в некоторых городах падают просто массово, и говорить нечего.

Но давайте классифицируем опасности более подробно. Учитывая, что они зависят не только от силы ветра, но и от локации, где все происходит. Итак, сильный ветер:

Может сбросить на машину что-нибудь тяжелое и опасное: письмо шифера, рекламный баннер, дорожный знак или другой объект. Часто на машины падают старые деревья, которых сейчас много по украинским дорогам и в городских дворах. Собственно, двор многоэтажек представляет собой угрозу сами собой, потому что на их балконах всегда найдется хлам, который ветер охотно соберет и разбросает вокруг;

Может сбросить груз . Двигаясь по загородной трассе, люди в автомобиле хуже воспринимают опасность от ветра. А значит, поднятое в воздух со встречного грузовика лист шифера или гипсокартона будет двойным сюрпризом;

Увеличивает расход топлива . Двигаться вперед автомобилю мешает масса окружающего его воздуха – на загородных скоростях основную часть энергии машина тратит именно на преодоление сопротивления воздуха. При этом окружающий воздух может стоять, а может в виде ветра двигаться по встречному направлению. И даже умеренный встречный ветер, имея скорость 20-28 км/ч (6-8 м/с), нагружает двигатель ровно так же, как и увеличение скорости на эти 20 км/ч. Таким образом, когда в такой ветер ваш спидометр показывает экономичные 80 км/ч, на деле мотор потребляет горючее как при 100 км/ч.

Провоцирует ДТП . Мощный порыв ветра может сместить двигающуюся на скорости машину в сторону на целый метр. Когда в этот момент рядом будет двигаться другая машина, произойдет авария. Такая неожиданность наиболее вероятна для зон, где скоростная трасса выходит на открытую местность: выезд в долину реки, из леса на открытое поле, из-за горы. В зимнюю пору угроза еще больше, потому что сцепление шин со скользкой дорогой гораздо хуже. В ветреную погоду лучше не двигаться рядом с другим транспортом, в первую очередь рядом с мотоциклистами и высокими машинами, которые сносит ветром чаще всего.

Кратко

Итак, если вы все еще не понимаете до конца угрозы автомобилю со стороны ветра, посмотрите на печальные кадры мирно отдыхающих на парковке автомобилей, безжалостно придавленных к асфальту толстыми стволами старых тополей. Если у вас нет надежного полиса КАСКО, в сильный ветер лучше держаться подальше от старых деревьев, бигбордов и старых многоэтажек с загроможденными балконами. А понять, что опасность реальна, можно по одному из признаков: когда вашу машину качает порывами ветра во время стоянки, значит, ветер выходит из категории умеренного (6 – 8 м/с) и крепкого (14 – 17 м/с) и достигает статуса бури (18 – 20 м/с).

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как дождь может помешать автомобилю.