Чим можна замінити дорогу автокосметику: ТОП-5 надійних рецептів

Будь-який водій використовує у своїй автомобільній практиці цілий набір продуктів автохімії. І цих препаратів в гаражі та багажнику було б ще більше, якби вони коштували не так дорого. Між тим, багатьом немов суто автомобільним препаратам можна підібрати цілком адекватну заміну "на стороні".
Про те, як безпечно зекономити на покупці автокосметики, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autobild і Autocentre.
Одні продукти автохімії помітно полегшують водійське життя, без інших часом взагалі не можна обійтися – недаремно ж полиці автомагазинів повні найрізноманітнішими флаконами і балончиками. Але будь-який кмітливий студент хімічного факультету доведе вам, що багато що з автомобільної косметики можна придбати в іншому місці – без націнки за належність до автомобільної сфери застосування.
Затишну атмосферу і заспокійливий настрій в салоні стиха створює навіть найпростіша пахучка. У фабричному виконанні вона коштує недорого, але ваш крафтовий варіант допоможе підібрати власний аромат. Скажімо, трохи змочіть улюбленою туалетною водою паперову серветку та залиште її в "кишеньці" на торпедо. Ще перевірений спосіб – щойно змелена кава у будь-якому "дихаючому" пакетику або коробочці з отворами. Ваш успіх в оформленні цього ароматизатора визначить місце, де ви зможете її встановити – під сидінням або на видному місці на торпедо. Вранці цей кавовий ароматизатор треба буде струшувати.
Стандартні засоби для пластику салону містять силікон, він залишає глянцевий шар на панелях і заповнюючи мікроподряпини, маскує їх. Наявний у кожній домівці аналог – волога губка для догляду за шкіряними виробами та взуттям. Ці інструменти просочені безбарвною речовиною, подібною до силікону, і вона створює ефект не гірший, ніж фабрична автополіроль. Може бути, оброблене таким чином торпедо здаватиметься занадто масним, тоді треба легко протерти поверхню сухою м'якою серветкою – зайвий глянець зникне, проте свіжість пластику збережеться.
Гумові вироби назовні автомобіля з часом втрачають вигляд – набувають неоднорідного білуватого або сірого кольору, а з часом отримують тріщини. Захистити гуму шин, молдингів та ущільнювачів вікон і надати їм новий вигляд допомагає так званий реставратор гуми. Можна придбати фірмовий препарат в магазині, а можна придбати пляшечку гліцерину у найближчій аптеці. Розведіть аптекарський препарат навпіл з водою і серветкою наносіть на гуму – вона стане чорною і свіжою на вигляд. До речі, щедро змащені гліцерином старі ущільнювачі, що стали твердими від часу, стануть м'якшими, і їх можна буде використовувати, як нові.
Справжній хром сьогодні можна знайти хіба що на ретроавтомобілях, і це пояснює високу ціну препаратів для догляду за хромом в магазинах. Однак, коли вам потрібно просто прибрати точки іржі та старий наліт окислів з хромованої поверхні, не поспішайте до магазину автотоварів. В більшості випадків допоможе серветка, змочена розчинником для фарб, моторною оливою чи навіть кока-колою (в ній є слабкий розчин кислоти).
Мікрокраплини вологи, що осідають зсередини на склі салону, заважають водієві бачити дорогу у сиру та холодну погоду. Для боротьби з цим є спеціальні препарати, якими натирають вікна зсередини. З народних засобів – звичайна піна для гоління або гель того ж призначення. В них містяться речовини, які перешкоджають утворенню мікрокрапель на поверхні. На додачу мильна піна прибере зі скла забруднення, і це теж знижує його схильність до запотівання. Піну слід набризкати на частину скла, яку треба захистити від запотівання, рівномірно розтерти серветкою і залишити для висихання. А вже потім відполіруйте скло м'якою чистою серветкою чи сухим паперовим рушником, щоб вікно стало прозорим.
Насправді перелік хімічних хитрощів можна було б продовжити. Але сподіваємось, ви зрозуміли головне правило бюджетного підходу до автохімії: з’ясувати принцип дії препарату і знайти його аналог у магазині побутової хімії, аптеці чи вдома. Щоправда, є одне застереження: у випадку найменших сумнівів щодо результату ваших автохімічних розвідок зверніться до фахівця – наприклад, вчителя хімії вашої дитини. Якщо такого консультанта немає, надійним варіантом буде таки похід в автомагазин за гарантовано безпечним засобом.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як позбутись шкідливих звичок за кермом.