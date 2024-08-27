Чим можна замінити дорогу автокосметику: ТОП-5 надійних рецептів

Одні продукти автохімії помітно полегшують водійське життя, без інших часом взагалі не можна обійтися – недаремно ж полиці автомагазинів повні найрізноманітнішими флаконами і балончиками. Але будь-який кмітливий студент хімічного факультету доведе вам, що багато що з автомобільної косметики можна придбати в іншому місці – без націнки за належність до автомобільної сфери застосування.

Ароматизатор салону

Затишну атмосферу і заспокійливий настрій в салоні стиха створює навіть найпростіша пахучка. У фабричному виконанні вона коштує недорого, але ваш крафтовий варіант допоможе підібрати власний аромат. Скажімо, трохи змочіть улюбленою туалетною водою паперову серветку та залиште її в "кишеньці" на торпедо. Ще перевірений спосіб – щойно змелена кава у будь-якому "дихаючому" пакетику або коробочці з отворами. Ваш успіх в оформленні цього ароматизатора визначить місце, де ви зможете її встановити – під сидінням або на видному місці на торпедо. Вранці цей кавовий ароматизатор треба буде струшувати.

Поліроль для торпедо

Стандартні засоби для пластику салону містять силікон, він залишає глянцевий шар на панелях і заповнюючи мікроподряпини, маскує їх. Наявний у кожній домівці аналог – волога губка для догляду за шкіряними виробами та взуттям. Ці інструменти просочені безбарвною речовиною, подібною до силікону, і вона створює ефект не гірший, ніж фабрична автополіроль. Може бути, оброблене таким чином торпедо здаватиметься занадто масним, тоді треба легко протерти поверхню сухою м'якою серветкою – зайвий глянець зникне, проте свіжість пластику збережеться.

Реставратор гуми

Гумові вироби назовні автомобіля з часом втрачають вигляд – набувають неоднорідного білуватого або сірого кольору, а з часом отримують тріщини. Захистити гуму шин, молдингів та ущільнювачів вікон і надати їм новий вигляд допомагає так званий реставратор гуми. Можна придбати фірмовий препарат в магазині, а можна придбати пляшечку гліцерину у найближчій аптеці. Розведіть аптекарський препарат навпіл з водою і серветкою наносіть на гуму – вона стане чорною і свіжою на вигляд. До речі, щедро змащені гліцерином старі ущільнювачі, що стали твердими від часу, стануть м'якшими, і їх можна буде використовувати, як нові.

Поліроль для хрому

Справжній хром сьогодні можна знайти хіба що на ретроавтомобілях, і це пояснює високу ціну препаратів для догляду за хромом в магазинах. Однак, коли вам потрібно просто прибрати точки іржі та старий наліт окислів з хромованої поверхні, не поспішайте до магазину автотоварів. В більшості випадків допоможе серветка, змочена розчинником для фарб, моторною оливою чи навіть кока-колою (в ній є слабкий розчин кислоти).

Проти запотівання вікон

Мікрокраплини вологи, що осідають зсередини на склі салону, заважають водієві бачити дорогу у сиру та холодну погоду. Для боротьби з цим є спеціальні препарати, якими натирають вікна зсередини. З народних засобів – звичайна піна для гоління або гель того ж призначення. В них містяться речовини, які перешкоджають утворенню мікрокрапель на поверхні. На додачу мильна піна прибере зі скла забруднення, і це теж знижує його схильність до запотівання. Піну слід набризкати на частину скла, яку треба захистити від запотівання, рівномірно розтерти серветкою і залишити для висихання. А вже потім відполіруйте скло м'якою чистою серветкою чи сухим паперовим рушником, щоб вікно стало прозорим.

Коротко

Насправді перелік хімічних хитрощів можна було б продовжити. Але сподіваємось, ви зрозуміли головне правило бюджетного підходу до автохімії: з’ясувати принцип дії препарату і знайти його аналог у магазині побутової хімії, аптеці чи вдома. Щоправда, є одне застереження: у випадку найменших сумнівів щодо результату ваших автохімічних розвідок зверніться до фахівця – наприклад, вчителя хімії вашої дитини. Якщо такого консультанта немає, надійним варіантом буде таки похід в автомагазин за гарантовано безпечним засобом.