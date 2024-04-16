Чим харчуватись і що пити у дальній дорозі в авто: ТОП-5 ключових порад

У цій статті не йтиметься про відверто катастрофічні ситуації з повним розладом системи травлення. Мова піде про речі більш типові – вживання страв і продуктів, які діють непомітно, стиха позбавляючи водія спроможності безпечно керувати машиною. І відразу попередимо, що дотримуватись стандартної норми про триразове харчування – сніданок, обід і вечерю – у випадку далекої дороги буде замало.

Не переїдайте

Надмірні порції смачненького вже через чверть години почнуть "уколисувати" весь екіпаж – і найстрашніше, що водія і штурмана також. При цьому неначе б то такий перевірений засіб проти сну як кава на ділі працює далеко не завжди. Тому перше правило: у дорозі не переїдати. Насправді це просто, якщо дотримуватись правила № 2.

Не голодуйте

Фахівці з культури харчування підказують, що водієві замало трьох традиційних прийомів їжі – сніданку, обіду та вечері. Справа у тому, що великі перерви між ними викликають падіння рівня цукру в крові – а це супроводжується зниженням можливості концентрувати увагу. Крім того, працює ще й психологічний фактор: голодна людина, отримавши нарешті доступ до їжі, схильна до переїдання. Тому під час мандрівки рекомендується між сніданком, обідом та вечерею мати по одному "перекусу", доводячи таки чином загальну кількість прийомів їжі до 5 – 6. Керування автомобілем, попри зовнішню простоту, насправді є напруженою працею з чималими витратами енергії. Для її відновлення в меню водія мають бути присутні м'ясо, риба, крупи, продукти бобових культур.

Перекуси – тільки легкі!

Перекуси між основними прийомами їжі мають бути саме перекусами – тобто легкими, низькокалорійними. Це може бути трохи горіхів, порція сухофруктів, сушених морепродуктів, джерків, снеків. Добре допомагають у такій ролі напої, наприклад, кефір чи йогурт. А ось чіпси, цукерки, печиво та інші кондитерські вироби будуть більше шкідливими, ніж корисними для водія.

Упор на овочі і фрукти

Фрукти та овочі не навантажують організм зайвими жирами, натомість містять корисну для організма клітковину, яка на певний час створює відчуття ситості. Яблука, банани, ягоди крім іншого доволі зручно вживати в автомобілі. А, наприклад, щодо цитрусових будь-який дієтолог вам скаже, що вони з їхнім великим вмістом вітаміну С підвищують працездатність і знижують втомлюваність.

Мийте руки

Чистота – запорука здоров’я! Це гасло недаремно прикрашало колись зали громадських їдалень і кафе. У місцях, де масово концентруються мандрівники з різних регіонів – каси АЗС, туалети, кав’ярні, майданчики для паління – природньо, є підвищений ризик підхопити якісь недружні для людини бактерії. Тому руки треба мити і після контакту з поверхнями у громадських місцях, і перед вживанням їжі. Нагадаємо також про таку зручну річ, як антибактеріальні вологі серветки.

Якщо коротко

Сподіваємось, ви зрозуміли, що неправильне харчування у дорозі – це не просто проблеми з шлунком і часті походи в туалет чи лісосмугу (хоча і в цьому мало приємного). Це в першу чергу загроза задрімати за кермом або втратити уважність вже після кількох годин поїздки. Тому збираючись у мандрівку за кількасот кілометрів, не покладайтесь цілком на розвинену придорожню інфраструктуру, а завчасно продумайте, де і що ви будете їсти. Перегляньте карти мереж автозаправних комплексів і знайдіть ті з них, де є точки з більш-менш здоровим і гарячим харчуванням. І можливо, з’ясується, що до трьох "базових" відвідувань кафе чи ресторанчиків вам доведеться додати ще два-три пакуночки з запасом продуктів для тих самих перекусів.