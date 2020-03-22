В Чили объявили о введении комендантского часа

Правительство Чили объявило о введении комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чилийские СМИ.

По словам министра здравоохранения Чили Хаиме Маньялича, президент страны сегодня распорядился ввести комендантский час на всей территории Чили. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5 часов утра.

"Со вчерашнего дня у нас 95 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество заразившихся достигло 632. В больницах находится 31 человек, из них двое в критическом состоянии", - заявил он.

Руководитель чилийского Минздрава добавил, что комендантский час призван уменьшить социальные контакты в стране, ведь все люди будут находиться у себя дома.

Напомним, ранее президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия в связи с пандемией коронавируса. Меры позволят правительству более эффективно справляться с распространением вируса в Чили. Следить за выполнением карантинных мер будут военные.

К этому чилийское правительство заявило о закрытии границ для иностранцев. Ограничения были введены для противодействия распространению коронавируса в Чили. Вместе с Чили границы для иностранцев также закрыло Перу.