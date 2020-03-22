У Чиллі оголосили про введення комендантської години

Уряд Чилі оголосив про введення комендантської години для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чилійські ЗМІ.

За словами міністра охорони здоров'я Чилі Хаїме Маньяліча, президент країни сьогодні розпорядився ввести комендантську годину на всій території Чилі. Комендантська година буде діяти з 22:00 до 5-ї години ранку.

"Від вчора у нас 95 нових випадків коронавірусу, так загальна кількість заражених досягла 632. У лікарнях перебуває 31 людина, з них двоє в критичному стані", - заявив він.

Керівник чилійського МОЗ додав, що комендантська година покликана зменшити соціальні контакти в країні, адже всі люди будуть знаходитися в себе вдома.

Нагадаємо, раніше президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у країні режим лиха у зв'язку з пандемією коронавірусу. Заходи дозволять уряду більш ефективно справлятися з поширенням вірусу в Чилі. Стежити за виконанням карантинних заходів будуть військові.

До цього чилійський уряд заявив про закриття кордонів для іноземців. Обмеження були введені для протидії поширенню коронавірусу в Чилі. Разом з Чилі кордони для іноземців також закрило Перу.