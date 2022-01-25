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Чилийский боксер фееричным нокаутом вырубил соперника: яркое видео

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Чили, Вторник 25 января 2022 16:08
Чилийский боксер фееричным нокаутом вырубил соперника: яркое видео Фото: Эдуардо Сулета и Хосе Игнасио Бальседо (twitter.com/COMBOXCHILE)
Автор: РБК-Украина

В чилийском Копьяно прошел вечер бокса. В главном событии вечера состоялся фантастический нокаут.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Местный боксер Эдуардо Сулета (5-0, 4 KO) встречался с аргентинцем Хосе Игнасио Бальседо (7-4).

Это был восьмираундовый поединок в полусредней весовой категории. В седьмом раунде Сулета нанес мощный удар с левой, который отправил Бальседо в нокаут.

Интересно, что прозвище Бальседо "Нокаут". Но на этот раз в нокауте оказался сам аргентинец, который долго не мог прийти в себя и подняться, чтобы поздравить соперника.

Напомним, что Александр Усик вместо реванша против Энтони Джошуа может провести бой против Тайсона Фьюри.

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