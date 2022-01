Чилийский боксер фееричным нокаутом вырубил соперника: яркое видео

Местный боксер Эдуардо Сулета (5-0, 4 KO) встречался с аргентинцем Хосе Игнасио Бальседо (7-4).

Это был восьмираундовый поединок в полусредней весовой категории. В седьмом раунде Сулета нанес мощный удар с левой, который отправил Бальседо в нокаут.