Чилійський боксер феєричним нокаутом вирубив суперника: яскраве відео
Фото: Едуардо Сулета та Хосе Ігнасіо Бальседо (twitter.com/COMBOXCHILE)
В чилійському Коп’яно відбувся вечір боксу. В головній події вечора відбувся фантастичний нокаут.
Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.
Місцевий боксер Едуардо Сулета (5-0, 4 KO) зустрічався з аргентинцем Хосе Ігнасіо Бальседо (7-4).
Це був восьмираундовий поєдинок у напівсередній ваговій категорії. В сьомому раунді Сулета завдав потужний удар з лівої, який відправив Бальседо в нокаут.
Цікаво, що прізвисько Бальседо "Нокаут". Але цього разу в нокауті опинився сам аргентинець, який довго не міг прийти в себе і підвестись щоб привітати суперника.
Нагадаємо, що Олександр Усик замість реваншу проти Ентоні Джошуа, може провести бій проти Тайсона Ф’юрі.