ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чилійський боксер феєричним нокаутом вирубив суперника: яскраве відео

Новость на русском →
Чилі, Вівторок 25 січня 2022 16:08
Чилійський боксер феєричним нокаутом вирубив суперника: яскраве відео Фото: Едуардо Сулета та Хосе Ігнасіо Бальседо (twitter.com/COMBOXCHILE)
Автор: РБК-Україна

В чилійському Коп’яно відбувся вечір боксу. В головній події вечора відбувся фантастичний нокаут.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Місцевий боксер Едуардо Сулета (5-0, 4 KO) зустрічався з аргентинцем Хосе Ігнасіо Бальседо (7-4).

Це був восьмираундовий поєдинок у напівсередній ваговій категорії. В сьомому раунді Сулета завдав потужний удар з лівої, який відправив Бальседо в нокаут.

Цікаво, що прізвисько Бальседо "Нокаут". Але цього разу в нокауті опинився сам аргентинець, який довго не міг прийти в себе і підвестись щоб привітати суперника.

Нагадаємо, що Олександр Усик замість реваншу проти Ентоні Джошуа, може провести бій проти Тайсона Ф’юрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни