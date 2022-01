Чилійський боксер феєричним нокаутом вирубив суперника: яскраве відео

Місцевий боксер Едуардо Сулета (5-0, 4 KO) зустрічався з аргентинцем Хосе Ігнасіо Бальседо (7-4).

Це був восьмираундовий поєдинок у напівсередній ваговій категорії. В сьомому раунді Сулета завдав потужний удар з лівої, який відправив Бальседо в нокаут.