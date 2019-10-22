У Чилі жертвами масових протестів стали 15 осіб

Фото: протести в Чилі (twitter.com)

З початку заворушень було затримано понад 2600 чоловік

У Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго загинули 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що смерті пов'язані з грабежами і підпалами в торгових центрах.

Також з початку заворушень було затримано понад 2600 чоловік.

Зазначимо, що вуличні протести спалахнули в столиці Чилі 18 жовтня. Вони були викликані підвищенням цін на проїзд у метро. Ціна зросла з 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Вони переросли в масові антиурядові протести проти соціально-економічних проблем, включаючи великий розрив між доходами багатих і бідних. Протести супроводжувалися заворушеннями та сутичками з поліцією.

Раніше, у Чилі в результаті масових протестів загинуло 11 осіб. Троє загинули в суботу і вісім - у неділю.

Нагадаємо, у Чилі число потерпілих у ході протестів перевищило 500. Понад 600 людей були затримані правоохоронцями.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго влада столиці запровадила комендантську годину. Протест почався після того, як в неділю, 20 жовтня, під час протестів проти рішення про підвищення ціни на проїзд у метро сталася пожежа у столичному супермаркеті. В результаті пожежі загинули 3 людини. Також протестувальники пошкодили і спалили 78 станцій метро.