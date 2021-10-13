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У Чилі запустили процедуру імпічменту президенту через "досьє Пандори"

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Сантьяго, Середа 13 жовтня 2021 23:15
У Чилі запустили процедуру імпічменту президенту через "досьє Пандори" Фото: Президент Чилі Себастьян Піньєра (twitter.com/ELCHIMBOMBODIG1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чилі запустили процедуру імпічменту президенту країни Себастьяну Піньєра. Причиною стала публікація "досьє Пандори".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, опозиційні парламентарії запустили процедуру імпічменту главі держави у зв'язку з можливими порушеннями при продажу гірничодобувної компанії. Подробиці цієї Угоди з'явилися в витоку "досьє Пандори".

На цей крок законодавці пішли після того, як прокурор Чилі оголосив про початок розслідування можливих звинувачень у корупції, пов'язаних з хабарництвом, а також податковими порушеннями, пов'язаними з продажем компанії.

Один з ініціаторів процедури імпічменту, депутат нижньої палати Хайме Наранхо заявив, що Піньєра "відкрито порушив Конституцію".

Нагадаємо, 3 жовтня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував витяги приблизно з 11,9 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків. Добірка отримала загальну назву" досьє Пандори " (Pandora Papers).

У досьє міститься інформація про офшорні статки президентів, прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї, політиків і мільярдерів. Детальніше про те, що показала витік - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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