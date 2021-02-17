В Чили выявили первые случаи "бразильского" штамма коронавируса

В Чили выявили два первых случая заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Инфицированные проживают в городе Талька на территории региона Мауле.

Об этом заявил региональный представитель Министерства здравоохранения Чили Марленне Дуран, передает Prensa Latina .

Издание отмечает, что несколько недель назад в этом же регионе Чили были выявлены четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.

Отмечается, что инфицированные прибыли в Чили 18 января. Их контактные лица уже выявлены, поэтому не существует угрозы распространения бразильского штамма.

Напомним, в США выявили гибридную мутацию коронавируса. Новая мутация образовалась благодаря слиянию двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.

Кроме того, ранее в Великобритании обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Она уже успела распространиться в общей сложности в десяти странах.

Ранее в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.