В Чилі виявили перші випадки "бразильського" штаму коронавірусу
В Чилі виявили два перші випадки зараження "бразильським" штамом коронавірусу. Інфіковані проживають у місті Талька на території регіону Мауле.
Про це заявив регіональний представник Міністерства охорони здоров'я Чилі Марленне Дуран, передає Prensa Latina.
Наголошується, що інфіковані прибули в Чилі 18 січня. Їх контактні особи вже виявлені, тому не існує загрози поширення бразильського штаму.
Видання відзначає, що кілька тижнів тому в цьому ж регіоні Чилі були виявлені чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленими у Великобританії.
Нагадаємо, у США виявили гібридну мутацію коронавірусу. Нова мутація утворилася завдяки злиттю двох штамів: британського B. 1.1.7 і який зародився в США B. 1.429.
Крім того, раніше у Великобританії виявили ще один різновид коронавірусу. Вона вже встигла поширитися у загальній складності в десяти країнах.
Раніше ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.