В Чилі виявили перші випадки "бразильського" штаму коронавірусу

В Чилі виявили два перші випадки зараження "бразильським" штамом коронавірусу. Інфіковані проживають у місті Талька на території регіону Мауле.

Наголошується, що інфіковані прибули в Чилі 18 січня. Їх контактні особи вже виявлені, тому не існує загрози поширення бразильського штаму.

Видання відзначає, що кілька тижнів тому в цьому ж регіоні Чилі були виявлені чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленими у Великобританії.