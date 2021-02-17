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В Чилі виявили перші випадки "бразильського" штаму коронавірусу

Новость на русском → Тальку, Середа 17 лютого 2021 19:10
В Чилі виявили перші випадки "бразильського" штаму коронавірусу Фото: вчений (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Чилі виявили два перші випадки зараження "бразильським" штамом коронавірусу. Інфіковані проживають у місті Талька на території регіону Мауле.

Про це заявив регіональний представник Міністерства охорони здоров'я Чилі Марленне Дуран, передає Prensa Latina.

Наголошується, що інфіковані прибули в Чилі 18 січня. Їх контактні особи вже виявлені, тому не існує загрози поширення бразильського штаму.

Видання відзначає, що кілька тижнів тому в цьому ж регіоні Чилі були виявлені чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленими у Великобританії.

Нагадаємо, у США виявили гібридну мутацію коронавірусу. Нова мутація утворилася завдяки злиттю двох штамів: британського B. 1.1.7 і який зародився в США B. 1.429.

Крім того, раніше у Великобританії виявили ще один різновид коронавірусу. Вона вже встигла поширитися у загальній складності в десяти країнах.

Раніше ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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