У Чилі зросла кількість загиблих під час протестів

Фото: протести у Чилі (twitter.com)

В ході заворушень в Чилі загинуло 7 людей

Кількість загиблих в результаті заворушень в ході антиурядових протестів у Чилі зросла до 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомили рятувальники, щонайменше 5 осіб загинули в результаті пожежі на швейній фабриці у Ренці, що поблизу Сантьяго, яку спричинили мародери. Зловмисники під час заворушень пограбували швейну фабрику, після чого підпалили її.

"На жаль, всередині фабрики було знайдено п'ять тіл", - заявив начальник пожежної служби Сантьяго Дієго Веласкес.

Напередодні міністр внутрішніх справ Чилі Андреас Чадвік заявляв про трьох загиблих в результаті пожежі в магазині, яка сталася вночі неділі. Однак інформація про третю жертву не підтвердилася, наразі постраждала знаходиться у лікарні з 75% опіків.

Таким чином, загалом від початку антиурядових протестів у Чилі жертвами заворушень стали 7 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті антиурядових протестів у Чилі постраждали понад 500 осіб. За останню добу за медичною допомогою з травмами різної тяжкості звернулися 208 осіб. До цього була інформація про щонайменше 314 постраждалих.

Також РБК-Україна писало, що в Чилі в результаті пожежі загинули 3 людини. Пожежа сталася в ході заворушень у столиці країни Сантьяго. Місцева влада вперше за майже 30 років оголосила в місті комендантську годину. Крім того, протестувальники пошкодили і спалили 78 станцій метро.