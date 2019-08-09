В Чили при стрельбе в игровом клубе погибли 5 человек

Жертвам стрельбы в Чили было от 18 до 47 лет

В Сантьяго (Чили ) произошла стрельба в зале игровых автоматов, в результате чего погибли пятеро человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на радиостанцию BioBio.

Сообщается, что неизвестный выстрелил в помещении не менее 20 раз. Двое погибли в игорном заведении, еще трое скончались в больнице от ранений. Жертвам было от 18 до 47 лет.

Следствие предполагает, что причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Напомним, в городе Эль-Пасо в штате Техас в субботу 3 августа в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 22 человека, еще несколько десятков получили ранения.

Кроме того, в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек и пострадали еще 26.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки в штате Миссисипи в городе Саутхевен мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего двое людей погибли, еще двое - получили ранения. Как отмечается, двое погибших были сотрудниками магазина.