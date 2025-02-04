В Чили вспыхнул лесной пожар: уничтожено более 150 гектаров, жителей эвакуируют
В Чили продолжается борьба с неконтролируемым лесным пожаром. Огненная угроза задела несколько секторов, что привело к эвакуации жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tipografo.
Лесной пожар, охвативший коммуну Литуэче в Чили, по-прежнему остается неконтролируемым, начиная с сектора Пулин.
В связи с угрозой дальнейшего распространения огня Агентство по чрезвычайным ситуациям (Senapred) объявило красный уровень тревоги.
Во время инцидента было выпущено два предупреждения SAE, требующие эвакуации жителей секторов Лас-Пальмас и Лос-Килейес.
Мэр Литуэче, Родриго Паломинос сообщил, что в результате чрезвычайной ситуации пострадало по меньшей мере семь домов. По его словам, пострадавших среди людей нет.
В районе Пулин в чилийской коммуне Литуэче бушует опустошительный лесной пожар, что заставляет срочно эвакуировать людей в секторах Кильяес и Лас-Пальмас. Пламя уже поглотило 150 гектаров и повредило по меньшей мере семь домов, ситуация продолжает разворачиваться. pic.twitter.com/XBjO24xFfh- PARANORMAL RIFT (@ParanormalRift) 4 февраля 2025 г .
Муниципальные власти указали, что причиной пожара стали работы, которые проводила электрораспределительная компания в пострадавшем районе. Пока что не сообщают о точных масштабах ущерба от воздействия огня.
Согласно последнему отчету Национальной корпорации лесного хозяйства (CONAF), площадь поражения составляет около 150 гектаров.
В борьбе с пожаром принимают участие: 2 единицы техники, 11 бригад, 5 вертолетов, 4 самолета-заправщика, 1 тяжелый самолет-заправщик, 4 автоцистерны и 4 единицы тяжелой техники.
Напомним, что утром, в округе Лос-Анджелеса разразился новый мощный лесной пожар, заставивший десятки тысяч людей покинуть свои дома.