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В Чили вспыхнул лесной пожар: уничтожено более 150 гектаров, жителей эвакуируют

Чили, Вторник 04 февраля 2025 12:15
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В Чили вспыхнул лесной пожар: уничтожено более 150 гектаров, жителей эвакуируют Фото: Лесной пожар в Литуэче (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Чили продолжается борьба с неконтролируемым лесным пожаром. Огненная угроза задела несколько секторов, что привело к эвакуации жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tipografo.

Лесной пожар, охвативший коммуну Литуэче в Чили, по-прежнему остается неконтролируемым, начиная с сектора Пулин.

В связи с угрозой дальнейшего распространения огня Агентство по чрезвычайным ситуациям (Senapred) объявило красный уровень тревоги.

Во время инцидента было выпущено два предупреждения SAE, требующие эвакуации жителей секторов Лас-Пальмас и Лос-Килейес.

Мэр Литуэче, Родриго Паломинос сообщил, что в результате чрезвычайной ситуации пострадало по меньшей мере семь домов. По его словам, пострадавших среди людей нет.

Муниципальные власти указали, что причиной пожара стали работы, которые проводила электрораспределительная компания в пострадавшем районе. Пока что не сообщают о точных масштабах ущерба от воздействия огня.

Согласно последнему отчету Национальной корпорации лесного хозяйства (CONAF), площадь поражения составляет около 150 гектаров.

В борьбе с пожаром принимают участие: 2 единицы техники, 11 бригад, 5 вертолетов, 4 самолета-заправщика, 1 тяжелый самолет-заправщик, 4 автоцистерны и 4 единицы тяжелой техники.

Напомним, что утром, в округе Лос-Анджелеса разразился новый мощный лесной пожар, заставивший десятки тысяч людей покинуть свои дома.

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