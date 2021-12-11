В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 39 километрах к северу от Ла-Серены на глубине 53 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Volcano Discovery .

По предварительным сейсмическим данным, землетрясение ощущали многие люди в районе эпицентра.

Подчеркивается, что оно не должно было причинить значительных повреждений, кроме падения предметов с полок и разбитых окон.

Точная величина, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут по мере того, как сейсмологи просматривают данные и уточняют свои расчеты.