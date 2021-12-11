У Чилі стався землетрус магнітудою 5,7 бала

У Чилі зафіксовано землетрус магнітудою 5,7 бала. Епіцентр землетрусу розташовувався в 39 кілометрах на північ від Ла-Серени на глибині 53 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volcano Discovery .

За попередніми сейсмічними даними, землетрус відчували багато людей в районі епіцентру.

Підкреслюється, що він не повинен був заподіяти значних пошкоджень, крім падіння предметів з полиць і розбитих вікон.

Точна величина, епіцентр і глибина землетрусу можуть бути переглянуті протягом наступних кількох годин або хвилин у міру того, як сейсмологи переглядають дані і уточнюють свої розрахунки.