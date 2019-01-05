В Чили произошел взрыв на автобусной остановке, есть пострадавшие

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В результате взрыва пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter мэра города Карлы Рубилар.

Так, власти Чили признали терактом взрыв на автобусной остановке

"Взрыв произошел на остановке "Викунья Макенна/Бильбао", четыре человека ранены, угрозы их жизням нет. Сейчас мы на месте координируем экстренные работы, а группа специальных полицейских операций выясняет причины случившегося", - говорится в сообщении.

В свою очередь газета El Mercurio сообщила, что причиной ЧП стало взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с остановкой. Движение транспорта в районе инцидента перекрыто.

Considera esta información si transitas por el centro la #RMdeTodos #IntendentaEnAcción https://t.co/Qwijrq4C6S — Karla Rubilar B. (@KarlaEnAccion) January 4, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,6 баллов.