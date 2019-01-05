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У Чилі стався вибух на автобусній зупинці, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 01:14
У Чилі стався вибух на автобусній зупинці, є постраждалі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті вибуху постраждали чотири людини

Щонайменше чотири людини отримали поранення в результаті вибуху на автобусній зупинці в Сантьяго-де-Чилі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter мера міста Карли Рубилар.

Так, влада Чилі визнала терактом вибух на автобусній зупинці

"Вибух стався на зупинці "Вікунья Макенна/Більбао", чотири людини поранені, загрози їх життю немає. Зараз ми на місці координуємо екстрені роботи, а група спеціальних поліцейських операцій з'ясовує причини інциденту", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу газета El Mercurio повідомила, що причиною НП став вибуховий пристрій, закладений в сміттєвому баку поруч із зупинкою. Рух транспорту в районі інциденту перекрито.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що біля берегів Чилі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,6 балів.

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