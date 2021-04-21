В Чили одобрили законопроект, разрешающий эвтаназию

Известно, что законопроект, разрешающий эвтаназию, был внесен в парламент еще семь лет назад.

Он предоставляет пациентам с неизлечимыми болезнями самим решать, как они закончат свою жизнь.

"На это право могут ссылаться только люди в возрасте 18 лет и старше, страдающие неизлечимым, необратимым и прогрессирующим заболеванием, без возможности ответа на лечебные процедуры и с ограниченной продолжительностью жизни" , - говорится в законопроекте.

При этом отмечается, что пациент должен быть в сознании и в здравом уме, чтобы просить об эвтаназии. Также он может заранее оставить завещание, где сообщит о своем желании.