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В Чили одобрили законопроект, разрешающий эвтаназию

Автор: Наталья Скороход

Нижняя палата чилийского парламента одобрила законопроект, разрешающий эвтаназию. Это произошло 20 апреля.

Об этом сообщает lefigaro.

Известно, что законопроект, разрешающий эвтаназию, был внесен в парламент еще семь лет назад.

Он предоставляет пациентам с неизлечимыми болезнями самим решать, как они закончат свою жизнь.

"На это право могут ссылаться только люди в возрасте 18 лет и старше, страдающие неизлечимым, необратимым и прогрессирующим заболеванием, без возможности ответа на лечебные процедуры и с ограниченной продолжительностью жизни" , - говорится в законопроекте.

При этом отмечается, что пациент должен быть в сознании и в здравом уме, чтобы просить об эвтаназии. Также он может заранее оставить завещание, где сообщит о своем желании.

Напомним, Испания вошла в список стран мира, которые узаконили эвтаназию. Такое решение приняли депутаты.

Ранее сообщалось, что в Португалии суд наоборот заблокировал легализацию эвтаназии.

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