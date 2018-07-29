В Чили ножом ранили трех участниц марша за легализацию абортов

Новости Происшествия 29.07.2018 - 22:31
Фото: протесты в Чили (Jose Miguel Rojas, twitter.com/guardian)
Фото: протесты в Чили (Jose Miguel Rojas, twitter.com/guardian)

Полиция не задержала ни одного человека по подозрению в нападении

В столице Чили Сантьяго неизвестные в масках напали с ножом на трех участниц марша в поддержку бесплатных и легальных абортов. Об этом сообщает The Guardian.

В результате нападения одна из пострадавших получила ножевое ранение в живот, две другие - в ноги. Отмечается, что травмы не угрожают их жизни. Также пострадал полицейский.

Правозащитники в Чили выразили потрясение и обеспокоенность этим инцидентом. Полиция не задержала ни одного человека по подозрению в нападении.

"Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных", - сказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

Напомним, 18 июля Никарагуанская ассоциация по правам человека сообщила, что в Никарагуа во время антиправительственных акций проправительственными силами были убиты трое протестующих. По данным правозащитников, в городе Масайя погибли полицейский, подросток и женщина.

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