У Чилі ножем поранили трьох учасниць маршу за легалізацію абортів

Поліція не затримала жодної людини за підозрою в нападі

У столиці Чилі Сантьяго невідомі в масках напали з ножем на трьох учасниць маршу на підтримку безкоштовних і легальних абортів. Про це повідомляє The Guardian.

Внаслідок нападу одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги. Зазначається, що травми не загрожують їх життю. Також постраждав поліцейський.

Правозахисники в Чилі висловили потрясіння і стурбованість цим інцидентом. Поліція не затримала жодної людини за підозрою в нападі.

"Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли ми дізналися, що група екстремістів виставила барикади і розкидала по землі нутрощі тварин", - сказала член Чилійської організації проти насильства щодо жінок Антонія Орельяна.

Triple stabbing at Chile abortion rights rally sparks outcry https://t.co/dqmhU17cpD — Guardian World (@guardianworld) 29 липня 2018 р.

Нагадаємо, 18 липня Нікарагуанська асоціація з прав людини повідомила, що у Нікарагуа під час антиурядових акцій проурядовими силами були вбиті троє протестувальників. За даними правозахисників, у місті Масайя загинули поліцейський, підліток і жінка.