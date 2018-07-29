У Чилі ножем поранили трьох учасниць маршу за легалізацію абортів

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 22:31
Фото: протести в Чилі (Jose Miguel Rojas, twitter.com/guardian)
Фото: протести в Чилі (Jose Miguel Rojas, twitter.com/guardian)

Поліція не затримала жодної людини за підозрою в нападі

У столиці Чилі Сантьяго невідомі в масках напали з ножем на трьох учасниць маршу на підтримку безкоштовних і легальних абортів. Про це повідомляє The Guardian.

Внаслідок нападу одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги. Зазначається, що травми не загрожують їх життю. Також постраждав поліцейський.

Правозахисники в Чилі висловили потрясіння і стурбованість цим інцидентом. Поліція не затримала жодної людини за підозрою в нападі.

"Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли ми дізналися, що група екстремістів виставила барикади і розкидала по землі нутрощі тварин", - сказала член Чилійської організації проти насильства щодо жінок Антонія Орельяна.

Нагадаємо, 18 липня Нікарагуанська асоціація з прав людини повідомила, що у Нікарагуа під час антиурядових акцій проурядовими силами були вбиті троє протестувальників. За даними правозахисників, у місті Масайя загинули поліцейський, підліток і жінка.

Протести в Нікарагуа: загинули більше 10 демонстрантів У Нікарагуа під час протестів за вихідні загинули 7 людей
Теги:  протест,  раненые,  Чили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС