UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека

Автор: РБК-Украина

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, конфликт перерос в перестрелку. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает ABC.

Перестрелка произошла в районе Энглвуд. По данным полиции, в доме в 6200-м квартале Южного Моргана произошла ссора, после чего началась стрельба.

Пострадавших госпитализировали. Двое пострадавших получил пулевое ранение в затылок, еще двое находятся в критическом состоянии. Помимо них, в местную больницу для наблюдения был доставлен ребенок.

Район, где произошла стрельба, перекрыли. На данный момент полиция проводит расследование.

Издание отмечает, что это второй случай массовой стрельбы в Чикаго за последние четыре дня. Ранее 29-летняя мать троих детей была убита во время стрельбы в чикагском районе Чатем, в результате которой в субботу утром пострадали еще девять человек.

Напомним, в США неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре.

Кроме того, во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба