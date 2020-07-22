ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чикаго на похоронах произошла перестрелка, 14 пострадавших

Чикаго, Среда 22 июля 2020 05:04
В Чикаго на похоронах произошла перестрелка, 14 пострадавших
Фото: стрельба в Чикаго (twitter.com/PatrickFazio)
Автор: Надежда Собенко

Неизвестный в черном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах, они стреляли в ответ

В Чикаго неизвестный открыл огонь по участникам похорон. По меньшей мере 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на данные полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы, информации о состоянии их здоровья не приводится.

Как рассказал представитель полиции Эрик Картер, неизвестный в черном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

Чикагская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.

Напомним, 20 июля в Вашингтоне на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Ранее в американском городе Пиория (штат Иллинойс) произошла стрельба на набережной, ранения получили 13 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке в честь Дня независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь