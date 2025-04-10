Чи звільнять Сухаревського з СБС? У Генштабі зробили заяву

Чутки про звільнення Сухаревського

Сьогодні низка ЗМІ поширила заяву про те, що командувача Сил безпілотних систем Сухаревського планують звільнити і відправити командувати корпусом. Однак яким саме корпусом мав би Сухаревський - не уточнюється.

Реакція Генштабу

У Генштабі заявили, що отримали низку запитів щодо можливого призначення Сухаревського на іншу посаду.

За даними Генштабу, під час формування організаційного ядра керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом. Зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського.

"Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", - заявили у Генштабі.

На цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Хто такий Сухаревський

На початку минулого року в Україні заговорили про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

Вже влітку 2024 року Вадим Сухаревський, якого називають легендою російсько-української війни, був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

До того як очолити СБС Сухаревський був заступником Головнокомандувача ЗСУ. Він також командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою Сухопутних військ ЗСУ, яка згодом стала 59-ю окремою штурмовою бригадою СБС.

Також він має звання Героя України.

Перший його бій відбувся 13 квітня 2014 року у Донецькій області біля Семенівки.

Детально про нього - читайте у матеріалі РБК-Україна.