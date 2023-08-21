Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь

Зростання цін до кінця літа

Як зазначив експерт, після повернення податків на довоєнних рівень з 1 липня оптові ціни повністю відіграли вже і зростання світових цін і податків.

"Але ж роздрібні ціни відстають, тобто умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гри за 2 місяці, то роздрібні всього на 7 гривен. Тобто це очевидно, там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2-3 гривні. Він зберігається, я думаю, що він буде реалізовано", - сказав він.

Куюн прогнозує, що до кінця літа бензин буде коштувати 57-58 гривень за літр, а дизельне пальне - близько 56 гривень.

За його словами, сьогодні є диспропорція, коли половина українських мереж взагалі працюють майже без прибутків, так вони не можуть довго працювати. "Відповідно, має щось трапитися, або ціна зросте роздрібна, або може впасти оптова", - сказ він.

Світові ціни

Куюн вважає, що "фактор світових цін буде головним, майже єдиним, який буде зараз впливати на ціни", а внутрішній попит та аграрії не впливають, оскільки ринок давно пристосувався до сезонного циклу.

"На відміну від уряду та чиновників всі на ринку знають, що весною сіють, восени збирають. Тому всі підвозять більше пального. У нас криз не було цінових, ресурсних років 15 точно",- додав він.

За його словами, залишається єдиний фактор це світового ринку, який дуже складно спрогнозувати.

Куюн вважає, що у разі зростання світових цін на нафту до 90 доларів за барель, "це буде така напруга в районі 60 гривень за літр, ціни впритул до них наблизяться". "Не знаю чи зможе ринок втриматися в них чи ні, але це дійсно вже буде такий виклик серйозний. Якщо буде 85 доларів, як останні декілька тижнів, то в принципі, я думаю, що ціна затримається на тому рівні, який буде досягнутий на кінець літа", - сказав він.

Зростання ціна на бензин та дизель

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.

За даними Держстату, у липні бензин А-95 подорожчав на 7,1% до 49,1 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 9,8% - до 48,5 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 6,8% до 23,6 гривень за літр. На початку серпня зростання цін продовжилося.