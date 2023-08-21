Вырастут ли цены на бензин до 60 гривен: эксперт дал прогноз на осень

Рост цен до конца лета

Как отметил эксперт, после возвращения налогов на довоенный уровень с 1 июля оптовые цены полностью отыграли уже и рост мировых цен и налогов.

"Но розничные цены отстают, то есть условно говоря, если оптовые цены выросли на 13 гривен за 2 месяца, то розничные всего на 7 гривен. То есть это очевидно, там диспропорция между этими темпами. Соответственно, это создает потенциал для дальнейшего роста где-то на 2-3 гривны. Он сохраняется, я думаю, что он будет реализован", - сказал он.

Куюн прогнозирует, что к концу лета бензин будет стоить 57-58 гривен за литр, а дизельное топливо - около 56 гривен.

По его словам, сегодня есть диспропорция, когда половина украинских сетей вообще работает почти без прибыли, так они не могут долго работать. "Соответственно, должно что-то случиться, потому или цена вырастет розничная, или может упасть оптовая", - сказал он.

Мировые цены

Куюн считает, что "фактор мировых цен будет главным, почти единственным, который сейчас будет влиять на цену", а внутренний спрос и аграрии не влияют, поскольку рынок давно приспособился к сезонному циклу.

"В отличие от правительства и чиновников все на рынке знают, что весной сеют, осенью убирают. Поэтому все подвозят больше топлива. У нас кризисов не было ценовых, ресурсных лет 15 точно", - добавил он.

По его словам, остается единственный фактор это мирового рынка, который очень сложно спрогнозировать.

Куюн считает, что в случае роста мировых цен на нефть до 90 долларов за баррель, "это будет такое напряжение в районе 60 гривен за литр, цены вплотную к ним приблизятся". "Не знаю, сможет ли рынок удержаться в них или нет, но это действительно уже будет такой вызов серьезный. Если будет 85 долларов, как последние несколько недель, то в принципе, я думаю, что цена задержится на том уровне, который будет достигнут к концу лета", - сказал он.

Рост цены на бензин и дизель

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

По данным Госстата, в июле бензин А-95 подорожал на 7,1% до 49,1 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 9,8% - до 48,5 гривен за литр. При этом газ сжижен для автомобилей подорожал на 6,8% до 23,6 гривен за литр. В начале августа рост цен продолжился.