Чи зростуть платежі? Тарифи ЖКГ з 1 липня та до чого готуватися пенсіонерам

З 1 липня тарифи на комуналку в Україні залишатимуться стабільними. Проте субсидії на оплату ЖКП призначатимуть лише з дати звернення, а не на весь неопалювальний сезон. Пенсіонери отримають вікові надбавки, і окремі категорії можуть розраховувати на допомогу від ООН.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, скільки платитимемо за комуналку, а також що буде з субсидіями та пенсіями у липні 2025.

Головне:

Яка вартість комуналки в липні 2025?

Що зміниться при оформленні субсидії?

Хто отримає доплату до пенсії?

Що відомо про допомогу ООН для пенсіонерів?

Тарифи ЖКГ у липні 2025

Липень 2025 не принесе змін у сфері житлово-комунальних послуг. Тарифи залишаються стабільними завдяки мораторію на час воєнного стану та іншим рішенням уряду.

Від початку повномасштабної війни ціна за послуги теплопостачання, гарячої води, газу зафіксована для українських побутових споживачів.

Газопостачання

Абоненти "Нафтогаз", якими є більшість українців, у липні продовжать сплачувати за постачання природнього газу за тарифним планом "Фіксований" – 7,96 грн/куб.м.

У компанії запевнили, що цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026, з урахуванням чинного мораторію на підвищення вартості природного газу.

Холодна вода

Тариф на послуги холодного водопостачання та водовідведення залежить від місця проживання споживача.

У великих містах тарифи для водоканалів погоджує НКРЕКП, і вони залишаються незмінними від початку повномасштабної війни, хоча й було кілька невдалих спроб перегляду.

Фото: тарифи на воду в липні не зміняться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Так, у Харкові за холодну воду платять 24,51 грн/куб.м, у Львові – 25,88 грн/куб.м, у Києві – 30,38 грн/куб.м, а у Дніпрі тариф становить 47,18 грн/куб.м.

При цьому в невеликих населених пунктах рішення про тарифи затверджує місцева влада, тож ціни можуть змінюватись.

Світло

Востаннє ціна на електроенергію для населення змінювалася понад рік тому. У червні 2024 тариф підвищили до 4,32 грн/кВт-год. Таким він залишається і донині.

Згідно з рішенням уряду, поточна вартість кіловата електроенергії для побутових споживачів збережеться щонайменше до 31 жовтня 2025.

Водночас для тих, хто має двозонні лічильники, є можливість заощаджувати на сплаті за світло завдяки "нічному тарифу" – 2,16 грн/кВт-год. Знижена ціна діє щодня з 23:00 до 07:00.

Призначення субсидії в липні 2025

З 1 травня в Україні розпочався неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. Для більшості домогосподарств, які отримували субсидії у попередньому періоді, перепризначення виплати було автоматичним.

Протягом травня-червня діяла норма, згідно з якою при першому зверненні за субсидією до 30 червня, призначення допомоги відбувалося на весь неопалювальний сезон.

Якщо ж домогосподарство вперше звернеться за субсидією в липні, призначення пільги відбудеться лише від дати відповідного звернення.

Подати документи можна онлайн (на сайті чи в застосунку ПФУ, через портал "Дія") або особисто звернувшись до структурних підрозділів Пенсійного фонду, ЦНАПів, органів місцевої влади.

Зазначимо, що отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів з настання цих змін.

Фото: субсидії з липня призначатимуть не на весь неопалювальний сезон (Getty Images)

Окрім субсидій для окремих категорій українців впроваджено пільги на оплату комуналки у розмірі від 25% до 100%.

Їх можуть оформити учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни; багатодітні родини; родини загиблих захисників і захисниць; пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо); постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.

Виплата пенсії в липні

Пенсіонери в Україні цьогоріч отримали підвищення виплат завдяки плановій індексації в березні. Категорії працюючих пенсіонерів збільшили виплати з квітня, але через особливості звітності, нові суми пенсій надійшли на рахунки в червні з урахуванням доплат за квітень і травень.

Більше масових перерахунків пенсій у 2025 році не планується, проте в липні надбавку отримають пенсіонери при досягненні певного віку:

570 грн – для старших за 80 років;

– для старших за 80 років; 456 грн – для тих, кому виповнилося від 75 років;

– для тих, кому виповнилося від 75 років; 300 грн – для осіб віком від 70 років.

Ця виплата нараховується щомісяця автоматично при досягненні особою відповідного віку та за умови, що сума пенсії не перевищує 10340 грн.

Фото: пенсіонери мають право на вікові надбавки в липні (Getty Images)

Допомога від ООН для пенсіонерів

Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН продовжила термін дії виплат найбільш вразливим категоріям населення України ще на один місяць – до кінця липня 2025.

Йдеться, зокрема, про українських пенсіонерів, які:

отримують пенсію (з усіма доплатами) меншу за 3250 грн;

не отримували жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях).

Також програма ВПП ООН розповсюджується на осіб, які не мають права на пенсію або є особами з інвалідністю; які мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу меншу за 3250 грн і не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій).

Скриншот facebook.com/WFPinUkraine

Допомога надходить автоматично на картку або через "Укрпошту", заявки подавати не потрібно. Сума допомоги – 3250 грн, або доплата до цієї суми, якщо розмір пенсії менший.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України, Урядового порталу, сторінка World Food Programme у Facebook.