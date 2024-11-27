Чи зросте долар до 42 гривень: прогноз банкіра на грудень

"Разом з тим, ми не виключаємо, що протягом грудня курс долара зросте в середньому на 0,2-0,3%, але максимальне збільшення вартості американської валюти може досягти 0,5-0,8%", - сказав він.

За його словами, поточні ж коливання на кінець року можуть відбуватися у горличку 41,6-41,8 грн/долар, тобто дещо нижче, ніж маркер у 42 гривні.

"Інакше кажучи, від 1 січня 2024 року до 1 січня 2025 року долар може зрости в ціні на 10%", - додав банкір.

Ситуація в грудні

Лєсовий прогнозує, що ситуація на валютному ринку у грудні може залежати від низки прямих (економічних) і опосередкованих факторів, серед яких:

Стратегія Нацбанку, спрямована на врівноваження попиту та пропозиції (дія режиму "керованої гнучкості"), а також на мінімізацію інфляційного впливу на поточні курси валют.

Економічний складник: бюджет на 2025 рік, в якому спрогнозовано рівень інфляції, розвиток економіки, а також курс долара.

Обсяг отриманого виторгу за експорт, що є прямим джерелом формування валютних резервів.

Обсяг отримуваної макрофінансової допомоги від країн-партнерів та світових фінансових інституцій (тут йдеться також про макрокредит від G7 на $50 млрд, що гаситиметься коштом від заморожених активів країни-агресора).

Стан енергосистеми та можливі нові виклики через ймовірні ракетно-дронові атаки ворога.

Події на фронті.

Зовнішньополітичні фактори: позиція / заяви нового очільника Білого Дому про шляхи завершення війни, реакція лідерів країн ЄС на такі заяви та їх кроки на подальшу підтримку України.

"Це не весь перелік чинників, які тією чи іншою мірою здатні вплинути на ринок. Однак, на мій погляд, кожен з них здатен вплинути лише в комплексі з іншими, а не відірвано від решти", - сказав він.

Як зазначив банкір, попри безліч досі незнаних, як воєнних, економічних, так і суто психологічних (поведінкових) чинників, що здатні вплинути на валютний ринок, можна очікувати досить помірне розгортання подій. "Курсові коливання будуть незначними та не здивують учасників ринку. А прикінцевий валютний курс може навіть бути меншим, аніж прогнозувалося", - констатував Лєсовий.