Чи зросте долар до 42 гривень: прогноз банкіра на грудень

Можна очікувати, що протягом грудня долар, як це спостерігалося протягом осені, повільно, але неухильно рухатиметься вгору. Орієнтир курсу відповідно до держбюджету очікується на рівні 42,1 грн/долар.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Разом з тим, ми не виключаємо, що протягом грудня курс долара зросте в середньому на 0,2-0,3%, але максимальне збільшення вартості американської валюти може досягти 0,5-0,8%", - сказав він.
За його словами, поточні ж коливання на кінець року можуть відбуватися у горличку 41,6-41,8 грн/долар, тобто дещо нижче, ніж маркер у 42 гривні.
"Інакше кажучи, від 1 січня 2024 року до 1 січня 2025 року долар може зрости в ціні на 10%", - додав банкір.
Лєсовий прогнозує, що ситуація на валютному ринку у грудні може залежати від низки прямих (економічних) і опосередкованих факторів, серед яких:
"Це не весь перелік чинників, які тією чи іншою мірою здатні вплинути на ринок. Однак, на мій погляд, кожен з них здатен вплинути лише в комплексі з іншими, а не відірвано від решти", - сказав він.
Як зазначив банкір, попри безліч досі незнаних, як воєнних, економічних, так і суто психологічних (поведінкових) чинників, що здатні вплинути на валютний ринок, можна очікувати досить помірне розгортання подій. "Курсові коливання будуть незначними та не здивують учасників ринку. А прикінцевий валютний курс може навіть бути меншим, аніж прогнозувалося", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, курс долара був стабільним протягом чотирьох місяців. Але наприкінці листопада НБУ відновив девальвацію гривні та підняв курс долара до історичного максимуму 41,50 грн/долар на 27 листопада.