Будет ли расти курс доллара в последний месяц лета: прогноз банкира
Тенденция постепенного роста курса доллара сохранится как на следующей неделе (28 июля - 2 августа), так и в целом в августе.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Прогноз на неделю
Как отметил Лесовой, можно выделить несколько главных характеристик-особенностей валютного рынка, которые могут произойти на следующей неделе.
"На пересечении месяцев процесс постепенного, медленного роста курсов прекратится: рынок пытался достичь новых курсовых вершин, однако НБУ принял меры в рамках гибкого управления и немного успокоил курсы. Ожидается, что курс доллара будет держаться в диапазоне 40,7-41,7 грн/доллар", – сказал он.
Банкир предполагает, что 1 августа официальный курс доллара может составить 40,8-41 гривен, что на 1-1,3% будет выше курса на 1 июля (40,45 грн/доллар).
"Однако действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться, а следовательно, будет действовать система валютных изменений, а все курсовые преобразования не будут резкими, шоковыми, а постепенно постепенными. Регулятор может действовать более активно, чтобы погасить возможные чрезмерные перекосы в соотношении спроса и предложения", - отметил банкир.
Прогноз на август
Если же говорить об августе на валютном рынке, то Лесовой прогнозирует, что в течение последнего летнего месяца могут окончательно сформироваться новые коридоры, совпадающие с курсом доллара, заложенным в бюджет (41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро), и станут курсовой реакцией на усиление инфляции, вызванной ростом стоимости электроэнергии, преград для экономики из-за беспрецедентных отключений света и ожидаемого увеличения акцизов на горючее.
"Собственно ценники почти на все товары все переписаны с учетом именно этих причин", - отметил Лесовой.
По его словам, процесс коррекции курсов по-прежнему будет чуть ли не каждый день. Однако он в меру будет контролируемым и прогнозируемым. И, как это было в течение нескольких последних месяцев, курсовой рост будет сменяться снижением и наоборот, ведь рынок "живой", такие изменения вполне логичны.
"Таким образом, тенденция к слабому, но неуклонному росту курсов будет продолжаться не только на следующей неделе, но и в августе. Мы прогнозируем, что уже в сентябре рынок привыкнет жить в новой курсовой парадигме, а курс доллара окончательно оттолкнется от отметки в 41 грн", - констатировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара снизился после рекордного роста. НБУ установил на 29 июля официальный курс на уровне 41,09, что на 40 копеек ниже недели назад (41,49 грн/доллар).