Будет ли расти курс доллара в последний месяц лета: прогноз банкира

Тенденция постепенного роста курса доллара сохранится как на следующей неделе (28 июля - 2 августа), так и в целом в августе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Прогноз на неделю

Как отметил Лесовой, можно выделить несколько главных характеристик-особенностей валютного рынка, которые могут произойти на следующей неделе.

"На пересечении месяцев процесс постепенного, медленного роста курсов прекратится: рынок пытался достичь новых курсовых вершин, однако НБУ принял меры в рамках гибкого управления и немного успокоил курсы. Ожидается, что курс доллара будет держаться в диапазоне 40,7-41,7 грн/доллар", – сказал он.

Банкир предполагает, что 1 августа официальный курс доллара может составить 40,8-41 гривен, что на 1-1,3% будет выше курса на 1 июля (40,45 грн/доллар).

"Однако действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться, а следовательно, будет действовать система валютных изменений, а все курсовые преобразования не будут резкими, шоковыми, а постепенно постепенными. Регулятор может действовать более активно, чтобы погасить возможные чрезмерные перекосы в соотношении спроса и предложения", - отметил банкир.

Прогноз на август

Если же говорить об августе на валютном рынке, то Лесовой прогнозирует, что в течение последнего летнего месяца могут окончательно сформироваться новые коридоры, совпадающие с курсом доллара, заложенным в бюджет (41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро), и станут курсовой реакцией на усиление инфляции, вызванной ростом стоимости электроэнергии, преград для экономики из-за беспрецедентных отключений света и ожидаемого увеличения акцизов на горючее.

"Собственно ценники почти на все товары все переписаны с учетом именно этих причин", - отметил Лесовой.

По его словам, процесс коррекции курсов по-прежнему будет чуть ли не каждый день. Однако он в меру будет контролируемым и прогнозируемым. И, как это было в течение нескольких последних месяцев, курсовой рост будет сменяться снижением и наоборот, ведь рынок "живой", такие изменения вполне логичны.

"Таким образом, тенденция к слабому, но неуклонному росту курсов будет продолжаться не только на следующей неделе, но и в августе. Мы прогнозируем, что уже в сентябре рынок привыкнет жить в новой курсовой парадигме, а курс доллара окончательно оттолкнется от отметки в 41 грн", - констатировал Лесовой.