Чи зобов'язані переселенці повертати виплати, якщо їх нарахували помилково

Коли переселенець може втратити право на виплати

З 1 березня держава змінила умови виплат переселенцям. Щоб їх отримати потрібно відповідати визначеним критеріям. Кому із переселенців належать виплати, ми детально розповідали у нашому попередньому матеріалі.

При цьому якщо ВПО продовжили або призначили виплати, але потім виявилось, що людина не відповідає критеріям, то допомогу можуть скасувати, а вже виплачені гроші требувати повернути державі.

Відповідно до п.7-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО із 1 грудня 2023 р. допомога не призначається/не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання, особа з числа членів сім'ї здійснила:

операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (або банківських металів) на суму від 100 тис. гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (у тому числі реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг)

або здійснила покупку майна на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень

або ж має депозит на цю суму

Тобто, якщо покупку здійснив один член сім'ї, то права на отримання виплат позбавляють усіх отримувачів допомоги з числа членів цієї сім'ї.

Чи має переселенець повернути помилково виплачені гроші

Відповідно до п. 9 цього ж Порядку уповноважена особа зобов’язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги, поінформувати про це орган соціального захисту населення, уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центр надання адміністративних послуг.

Якщо ВПО вчасно не повідомила про зміни у майновому становищі і відбулися нарахування, то вимоги соцзахисту про повернення виплачених коштів є правомірною. Це передбачено пунктом 29 Порядку.

Орган соціального захисту населення з моменту виявлення факту надміру виплаченої допомоги визначає обсяг неправомірно перерахованих коштів та має протягом 30 робочих днів повідомити про це отримувачу, надіславши повідомлення поштою чи за допомогою засобів електронного зв'язку.

У разі неповернення помилково нарахованих коштів ВПО добровільно в установлені строки, орган соціального захисту населення порушує питання про їх стягнення в судовому порядку.